Grazie alla sua passione per la magia "fa sparire" il bullismo

Bullismo e riscatto

Il giovane villasantese Daniel Motta ha sconfitto il bullismo grazie alla sua grande passione per la magia

Da Villasanta a RaiDue grazie alla sua grande passione per la magia.

Una storia di successo e riscatto quella che ha per protagonista il 17enne villasantese Daniel Motta, un ragazzo che durante gli anni trascorsi alla scuola media "Fermi" di Villasanta veniva bullizzato a causa della sua bassa statura e della "erre" moscia e che oggi, anche grazie alla magia, è diventato un influencer sui Social, soprattutto YouTube, Instagram e Tik tok.

Daniel sta spopolando in tv

Il giovanissimo trapper, che culla nel cuore la passione per la magia, sta letteralmente spopolando in tv, nel nuovo reality "Voglio fare il mago", in onda su Rai Due ogni martedì sera.

Daniel sa già cosa desidera dalla vita: una famiglia unita, la salute, i soldi e il successo! Non è difficile capirlo, ascoltando la sua presentazione sulla pagina ufficiale dedicata al nuovo programma tv dove giovani dai 14 ai 18 anni per cinque settimane sono impegnati a studiare e perfezionare le arti magiche con un gruppo di docenti. Il migliore conquisterà la bacchetta d'oro.

"Faccio magia da otto anni..."

"Faccio magia da otto anni, sono specializzato in close up (magia ravvicinata, ndr) - ha raccontato il giovane mago al Giornale di Vimercate - Ho frequentato le scuole elementari e medie a Villasanta, ora frequento un istituto professionale di indirizzo turistico sportivo e infatti spero di poter fare del mio talento e della mia passione un lavoro. Non esco molto nella mia città, perché mi piace allargare i miei orizzonti il più possibile... ".

