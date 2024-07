Grazie all'Ac Meda la solidarietà fa goal: donate 400 maglie ai detenuti

Grazie all’Ac Meda 1913 la solidarietà fa goal: donate 400 maglie ai detenuti delle carceri di Favignana, Bollate e Como. Un bellissimo gesto quello di Giovanni Cairoli, allenatore e direttore generale della storica società calcistica di Meda, che ha contattato Rina Del Pero, da anni volontaria nelle case di reclusione, e le ha donato una ventina di mute da destinare ai carcerati per le loro attività sportive e per le partite.

«Avevamo a disposizione un buon numero di divise di quest’anno e degli anni passati ma per questioni di cambio degli sponsor avremmo dovuto rimuovere le patch, ovvero le toppe con i simboli, per metterne di nuove - spiega Cairoli - Avremmo potuto farlo, ma abbiamo preferito regalare queste maglie ai detenuti. Così abbiamo contattato la mitica Rina, che abbiamo aiutato già in altre occasioni, e le abbiamo spiegato la nostra intenzione. Era davvero entusiasta».

«Ringrazio di cuore l’Ac Meda per questa bella donazione, che si aggiunge a quelle fatte in passato, quando ci aveva dato dei palloni da calcio e una lavatrice - il commento di Del Pero - In un periodo in cui si parla tanto di suicidi nelle carceri e delle condizioni dei detenuti è bello che ci siano realtà solidali con i reclusi e che cerchino di rendere migliore la loro detenzione».