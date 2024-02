"Grazie di tutto Anselmo": Busnago piange lo storico vigile e volontario

Più che un semplice vigile, una vera istituzione. Più che un volontario, una straordinaria colonna della comunità di Busnago. Sono giorni di grande dolore, in paese, per la scomparsa di Guglielmo Crippa, meglio conosciuto da tutti come Anselmo: lo storico agente della Polizia locale cittadina si è spento sabato all’età di 73 anni lasciando un vuoto enorme nel cuore di tutti, nessuno escluso.

Lutto per lo storico vigile

Già, perché oltre ad aver prestato servizio come vigile urbano, Anselmo è stato anche parte integrante e attiva del tessuto sociale, come testimonia l’impegno in parrocchia, nel Gruppo Alpini, nell’associazione Gemellaggio e soprattutto tra gli Sbandieratori. Nato e cresciuto proprio a Busnago, aveva indossato la divisa quasi per caso dopo alcuni anni trascorsi come istruttore di guida prima e come operaio poi:

"Ho iniziato il primo agosto 1975 - aveva raccontato al nostro Giornale quasi vent’anni fa, il giorno del suo pensionamento - Prima lavoravo a Vimercate come attrezzista specializzato. Poi sono rimasto coinvolto in un incidente molto grave in cui è morta una persona. Siccome nella vicenda rischiavo di prendere parte della responsabilità, mi sono messo a studiare il Codice della strada per dimostrare le mie ragioni. Cosa in cui sono riuscito. Poi però è venuto fuori il concorso per fare il vigile: ero già preparato, praticamente. L’ho fatto e l’ho superato. Eravamo in due allora"

L'impegno nel volontariato

Anselmo e Arturo. Arturo e Anselmo. Una filastrocca, quasi, per ogni busnaghese che si rispetti e che nell’inseparabile coppia di agenti ha sempre visto un valido punto di riferimento per la piccola comunità. Che oggi, come non mai, si riscopre una grande famiglia, stretta nel lutto alla moglie Giovanna e alla figlia Valentina. Sono tanti i ricordi raccolti in questi giorni da parte di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di scoprire la straordinaria persona che è stata. Partendo proprio dal Gruppo Alpini:

"Anselmo è stato il vigile storico di Busnago insieme ad Arturo, quando i vigili erano un punto di riferimento ed un'istituzione nel paese - il cordoglio del sodalizio - Non ha mai portato la pistola, neanche a seguito della trasformazione del corpo in Polizia locale: diceva che le armi creano solo problemi e che con la gente bisogna parlarci. Conoscevano tutti e sapevano avere e a che fare con i ragazzini, quando ad esempio si faceva gli stupidi con i motorini. Piuttosto che dare una multa, Anselmo ti faceva una bella ramanzina facendoti capire l’errore. Una volta in pensione ha continuato ad essere sempre presente in paese. Alle feste poi, era sempre impegnato a lavorare. Una persona semplice, ma estremamente profonda, sempre disponibile per il prossimo e con una buona parola per tutti".

Gli Sbandieratori e il Gemellaggio

Con gli Sbandieratori, prima da musico e poi da portastendardo, è sempre stato colui che teneva tutti con i piedi per terra, anche quando i giovani volevano strafare, e cercava di tenere tutti focalizzati sugli obiettivi importanti:

«Questo è stato Anselmo, un operaio silenzioso che sapeva quando farsi sentire quando serviva, con saggezza e autorevolezza. Quella che piangiamo è una perdita enorme per gli Sbandieratori, ma in generale per tutta la comunità"

Poi il servizio in parrocchia, in particolare come chierichetto in occasione delle benedizioni natalizie, "perché magari le persone non conoscevano il parroco, ma Anselmo sì e quindi tutti gli aprivano la porta di casa".

E infine il supporto al Comitato Gemellaggio, il cui prezioso contributo è stato ricordato così dalla presidente Alessia Brivio:

"Lo ricordo come una persona buona e genuina. Quando abbiamo festeggiato il ventennale del Comitato, Anselmo si è reso subito disponibile ad ospitare i francesi qui da noi e poi ad andare in Francia. Ci stringiamo intorno alla famiglia a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze".

I funerali

I funerali saranno celebrati domani, martedì pomeriggio alle 14.30, nella chiesa parrocchiale: l’ultimo momento per tributare il doveroso omaggio a un uomo che, con grande spirito di servizio, ha scritto una (se non più) delle più importanti pagine della storia di Busnago.