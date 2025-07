"Grazie di tutto prof": l'ultimo saluto all'amato docente di matematica

Addio

Ha insegnato per oltre un quarto di secolo alla scuola media "Fermi" di Villasanta; oggi pomeriggio i funerali

Una vita dedicata alla scuola. E ai tanti studenti che nel corso della lunga carriera ha saputo crescere un po' come se fossero anche figli suoi. Lutto a Villasanta per la scomparsa del professor Renzo Lui, 79 anni, storico docente di matematica della scuola media "Fermi".

Addio all'amato professore

Nato a Marmirolo, in provincia di Mantova, si era sempre dedicato all'insegnamento, sin da quando appena terminato gli studi, iniziando a lavorare in alcune scuole della sua terra d'origine. Poi il trasferimento in Brianza, a Villasanta, dove era arrivato più di 50 anni fa. Qui aveva trovato una cattedra alla scuola media "Fermi", del quale è stato uno dei più importanti punti di riferimento. Per gli studenti, per i colleghi, per l'intera comunità.

Una vita per gli studenti

La sua carriera come docente di matematica a Villasanta era iniziata negli anni '80. Ed era proseguita per oltre un quarto di secolo, quando poi aveva raggiunto il meritato pensionamento. Accanto a lui anche la moglie, Rita Barzago, anche lei storica professoressa e vicepreside della "Fermi", con cui ha fatto squadra sia nella vita che sul posto di lavoro. E insieme hanno cresciuto centinaia di "figli", generazioni di villasantesi, oggi diventati grandi, genitori e magari anche nonni, che non hanno mai dimenticato il loro amato professore.

I funerali

I funerali del prof Lui si terranno oggi pomeriggio, venerdì 25 luglio alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Anastasia. Un appuntamento per dare l'ultimo saluto al docente che, con straordinaria empatia, passione e spirito di servizio, ha saputo scrivere una piccola grande pagina della storia di Villasanta.