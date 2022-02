"Green House" costretto a lasciare Usmate Velate: il rifugio per animali abbandonati cerca una nuova casa

La storia

I volontari hanno trovato un terreno per ripartire con le attività, ma servono almeno 15mila euro: allo scopo è stata attivata una raccolta fondi

Per quasi un decennio hanno dato una casa a poveri animali indifesi costretti, non per scelta loro, a una vita difficile. Ora però a dover cercare una nuova sistemazione sono proprio i volontari di «Green House», che entro il prossimo mese di luglio dovranno lasciare l’attuale rifugio di Usmate Velate.

Purtroppo è tutto vero. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel corso dell’ultima settimana. Alla base della dolorosa decisione, i rapporti non proprio idilliaci con il vicinato, che a più riprese si è fatto sentire con lamentele e segnalazioni.

"Stavamo lavorando alla possibilità di ripristinare alcune zone del rifugio in modo che potessero rispettare le norme vigenti, ma purtroppo non siamo più ben accetti - spiega Teresa Garrì, responsabile del sodalizio - Sono stati mesi mesi di pianti e disperazione in cui abbiamo temuto di non poter più portare avanti questo meraviglioso progetto. Per cercare di risolvere i problemi abbiamo anche ridotto notevolmente le attività, ma siamo arrivati alla triste conclusione che non possiamo più rimanere dove siamo. E questo, a volte, ci è stato anche fatto presente con metodi poco ortodossi".

Al via una raccolta fondi

Arrendersi, a questo punto, sarebbe stato fin troppo facile, ma i volontari non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Da qui la decisione di cercare un’altra casa per poter dare continuità a un progetto che dal 2014 offre una nuova vita a tanti animali sfortunati.

"Siamo pronti a ricominciare altrove, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. In pochi giorni la campagna che abbiamo promosso ha raccolto moltissime donazioni e francamente non pensavamo di ricevere tutta questa solidarietà"

Per chi volesse offrire un contributo è possibile effettuare una donazione tramite il sito di «Gofundme» (basta cercare la campagna «Ricostruiamo GreenHouse» nella barra di ricerca), attraverso normale bonifico bancario (intestato a «Green House Animali e Natura Odv», IT 60G0521634070000000004509 Banca di Credito Valtellinese), oppure consegnando i contanti direttamente presso la struttura di via Donizetti 31 a Usmate Velate.

