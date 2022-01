Emergenza coronavirus

Prosegue l'attività della Polizia locale soprattutto in bar e ristoranti.

Green pass, a Concorezzo solo due sanzioni su oltre 450 controlli eseguiti nell'ultimo mese. Continua l'attività di controllo da parte degli agenti di Polizia locale, operativi soprattutto in bar e ristoranti.

Dati confortanti

Green pass, i concorezzesi sono ligi alle regole. Questo quanto emerso dopo i controlli effettuati nell’ultimo mese dalla Polizia locale: a fronte di oltre 460 Green pass controllati in bar e ristoranti, infatti, sono state solo due le sanzioni elevate dagli agenti. Nel dettaglio, gli uomini e le donne del comandante Roberto Adamo hanno effettuato un totale di 45 controlli nel corso dei quali hanno verificato il possesso della certificazione verde del personale e dei clienti di bar e ristoranti e parco acquatico. Oltre a questi, gli agenti sono stati impegnati in altri tre interventi per la verifica dei Green pass ai commercianti del mercato settimanale. Nel corso dei 48 controlli complessivi sono state comminate due multe, una conseguente all'altra: una sanzione di 600 euro per mancato possesso di Green pass e una di 400 euro, al gestore dell'attività, per mancata verifica della stessa certificazione verde.

"Gli accertamenti proseguiranno"

Sui controlli è intervento anche il sindaco Mauro Capitanio, che ha confermato l'impegno delle Forze dell'ordine anche nelle settimane a venire.