«Groane in movimento» apre la Giornata europea dei parchi. Parte del ricavato della camminata non competitiva di sabato sarà devoluto all’associazione Insieme per Fily

Giornata europea dei parchi

Due giorni dedicati alla natura e alle bellezze del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. La seconda edizione di «Groane in movimento» aprirà le iniziative in occasione della Giornata europea dei parchi in programma nella sede del Parco delle Groane, a Solaro, sabato 24 e domenica 25 maggio.

La presentazione

Ieri mattina, venerdì, in via Della Polveriera la presentazione della manifestazione. «Riappropriamoci del nostro parco vivendolo e facendo conoscere le sue bellezze» ha esortato il direttore del Parco Groane, Attilio Fiore.

La camminata Groane in movimento

Sabato alle 10 la camminata di 6 km non competitiva «Groane in movimento» organizzata insieme all’associazione «Limbiate che cammina» e con il patrocinio dei Comuni di Limbiate e Solaro.

«L’anno scorso abbiamo avuto trecento iscritti ma speriamo di aumentare il numero quest’anno - ha auspicato l’assessore alla Mobilità di Limbiate, Claudio Ceschini - il percorso stavolta passerà da Solaro e Città Satellite e lungo il tragitto saranno presenti i volontari della Protezione civile, Polizia Locale e gruppi di cammino per dare le indicazioni nei punti dove si può sbagliare strada più facilmente».

La donazione a Insieme per Fily

Una quota delle iscrizioni alla camminata sarà devoluta all’associazione di Misinto «Insieme per Fily» che raccoglie fondi per aiutare bambini e ragazzi affetti da tumori o altre gravi patologie. Alla presentazione anche il presidente del Parco Groane Emiliano Campi e il consigliere William Ricchi. E' intervenuto pure l’assessore allo Sport di Solaro, Christian Caronno, che ha commentato:

«I gruppi di cammino sono una bella realtà e Groane in movimento potrebbe essere l’inizio di altre iniziative. Speriamo che il meteo sia dalla nostra parte».

Laboratori e mongolfiera

Nei due giorni di festa sono in programma laboratori per bambini ed escursioni guidate con le Guardie ecologiche volontarie (Gev) del Parco Groane, volo vincolato in mongolfiera, serata naturalistica (sabato), per i più piccoli anche gonfiabili, giro sul trenino, poi angolo ristoro con street food.

L'impegno delle Gev e l'inaugurazione del Dae

In chiusura Agata Dalò, vicesindaco a Limbiate e Gev del Parco Groane da 26 anni, ha ringraziato e ricordato il prezioso lavoro svolto quotidianamente dalle ottanta «sentinelle della natura». Domenica mattina alle 11 inaugurazione del defibrillatore Dae donato dall’associazione Groane Vita sostenuta dalla Bcc di Barlassina.