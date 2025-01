Da gennaio 2025 è ripresa l'attività dei Gruppi di Cammino a Vimercate: ecco quindi un semplice calendario per sapere dove e quando si ritrovano i gruppi per le attività.

Gruppi di Cammino a Vimercate: dove e quando sono i ritrovi

Attività che è articolata su tre giorni così suddivisi:

-ogni LUNEDÌ’ ore 18,30 con punto di ritrovo nel parcheggio di Via Damiano Chiesa, 10 – di fronte ai Carabinieri. Info Letizia 3475595547 e Simona 3332070250

-ogni MARTEDÌ ore 9,30 con punto di ritrovo in Piazza Marconi a Vimercate Info Luisa 3387107667

-ogni VENERDÌ ore 15,00 con punto di ritrovo nel parcheggio di Via Damiano Chiesa, 10 – di fronte ai Carabinieri. Info Luisa 3387107667

Come iscriversi

Per iscriversi è necessario contattare ATS Brianza riferimento Simona al numero 3332070250 (dopo le ore 18) e scaricare il modulo disponibile sul sito comunale.

Una serata di presentazione

Sabato 22 febbraio 2025 ore 14.30 presso l'auditorium della Biblioteca Civica di piazza Unità d'Italia 2/g si terrà un incontro di presentazione a seguire camminata nella zona del vimercatese. Termine previsto alle ore 17.00

Info Letizia 3475595547; Simona 3332070250; Luisa 3387107667

Per informazioni: ATS Brianza

Marika 039/2384772 – Angela 0341/482825 oppure via mail all’indirizzo progetti.salute@ats-brianza.it

Benefici per la salute e non solo

L’iniziativa dei Gruppi di Cammino ha un duplice valore: promuovere l'attività motoria e offrire occasione a cittadini e cittadine di vivere al meglio gli spazi verdi della nostra città; oltre ai benefici per la salute, il progetto offre l'opportunità di socializzare e di riscoprire anche il piacere dello stare insieme, di conoscersi e chiacchierare facilitando anche lo scambio intergenerazionale.

Il progetto Gruppi di Cammino è rivolto a tutti i cittadini interessati con partecipazione gratuita. Praticare una camminata moderata, di un'ora circa, non richiede particolari abilità né equipaggiamento specifico, solo abbigliamento e scarpe comode.

Ai gruppi di cammino aderiscono anche MUVIM - Vimercate in Movimento (www.muvim.it) e il progetto T.A.R

- Prevenzione invecchiamento attivo, dell’ambito di Vimercate di OffertaSociale (www.invecchiareinsalute.info)