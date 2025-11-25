Guasto al riscaldamento, chiude la scuola materna

I tecnici hanno lavorato per tutto il fine settimana, ma ogni tentativo di ripristinare l'impianto si è rivelato vano

Resterà chiusa almeno per la giornata di oggi, martedì 25 novembre, la scuola materna “Arcobaleno” di Villasanta. Colpa di un guasto al riscaldamento che non garantisce la temperatura adeguata all’interno delle aule.

Guasto al riscaldamento

Il malfunzionamento si è verificato già nella giornata di ieri, lunedì 24 novembre, con i bambini che alla ripresa delle attività dopo il fine settimana si sono ritrovati i locali congelati, con il termometro che in alcune classi segnava addirittura 12 gradi. Immediatamente è scattata la segnalazione al Comune, che già nel fine settimana, alle prime avvisaglie dei malfunzionamenti, aveva allertato i tecnici e la ditta incaricata della manutenzione di verificare la situazione e intervenire per riportare la situazione alla normalità.

Bambini al freddo, scuola chiusa

Ogni tentativo di far ripartite in tempi rapidi il riscaldamento, tuttavia, si è rivelato vano. Alcuni genitori sono tornati a riprendere i figli, mentre i bambini rimasti a scuola sono stati radunati in alcune delle classi dove la temperatura risultata più accettabile. Da qui l’ordinanza firmata dal sindaco Lorenzo Galli, che annuncia la chiusura della scuola materna almeno per tutta la giornata di oggi.

Vani tutti gli interventi

Questa la comunicazione diramata dal Comune di Villasanta a tutte le famiglie a seguito dell’ordinanza:

“Si renderà necessario chiudere la scuola dell’infanzia Arcobaleno e sospenderne le attività a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento che non garantisce ad oggi la temperatura adeguata. Consapevoli del disagio che potrà derivarne, l’Amministrazione comunale tiene a informare le famiglie che il provvedimento segue una serie di interventi e tentativi di risolvere la problematica senza ricorrere all’ordinanza di chiusura. Con questo obiettivo, sono state sostituite parti dei collettori e una pompa e i tecnici hanno lavorato nelle giornate di sabato e domenica e dall’alba di oggi, 24 novembre. Purtroppo non è stato possibile individuare e risolvere il problema e si rendono quindi necessari approfondimenti a scuola chiusa”

I freddi precedenti

Non è purtroppo la prima volta che le scuole di Villasanta si ritrovano in questa situazione. In tempi recenti (lo scorso gennaio) la stessa sorte agli impianti di riscaldamento era toccata sia alla primaria Oggioni che alla Villa, ma anche alla stessa materna Arcobaleno. Segnali non incoraggianti che, sempre a inizio anno, erano entrati anche nel dibattito politico, con le opposizioni che avevano puntato il dito contro una manutenzione del patrimonio scolastico ritenuta assolutamente non adeguata.