Guerra tra sindacati alla St di Agrate: "Ti sparo in fronte"

Che i rapporti non fossero dei migliori, per usare un eufemismo, all'interno delle varie rappresentanze sindacali lo si sapeva già da tempo. Da una parte le principali single, Fiom Cgil e Fim Cisl; dall'altra l'Unione sindacale di base e la Uilm.

Mi ha detto: "Ti sparo in fronte"

Quanto però accaduto ieri, venerdì 7 marzo, al termine di un'assemblea sindacale alla Stmicroelectronics di Agrate, ha travalicato ogni limite.

Pietro Occhiuto, segretario Fiom Cgil Monza e Brianza, ha denunciato di essere stato minacciato dal delegato di un'altra organizzazione sindacale (senza specificare quale) con la frase "Ti sparo in fronte con una calibro 45".

Clima di tensione da tempo

Episodio che racconta, come detto, dell'altissima tensione all'interno dell'azienda sia per i venti di crisi di queste settimane sia per la profonda spaccatura tra le sigle sindacali che ha già portato in questi anni ad accuse incrociate.

L'episodio di venerdì è stato denunciato dallo stesso Occhiuto con un post sui social e poi condannato fermamente dalla Fiom di Monza e Brianza, attraverso un comunicato. Scontato che quanto accaduto avrà anche un seguito in tribunale.

La denuncia di Occhiuto, vittima della minaccia

"Chiudere un'assemblea con un delegato di un'altra Organizzazione Sindacale che mi dice che mi spara in fronte con una calibro 45 non mi era mai accaduto - ha scritto Occhiuto - In St succede anche questo".

Il comunicato di condanna della Fiom

Tantissimi i messaggi e gli attestati di solidarietà a cui è seguito, a stretto giro di posta, un fermo comunicato di Fiom Cgil che, dopo aver dato conto dell'accaduto, scrive: