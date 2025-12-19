Guidesi in visita a StM: “Bene il ritiro degli esuberi, ma ora l’azienda cambi atteggiamento”

L'assessore regionale, accompagnato dal presidente della Provincia ha ribadito la necessità di "Investire e salvaguardare l'alta competenza dei lavoratori"

“Dopo l’annuncio del ritiro degli esuberi, ora ci aspettiamo che l’azienda cambi atteggiamento e annunci investimenti e sostegno a questo sito”.

La visita dell’assessore regionale Guidesi a StMicroelectronics

Parole nette quelle pronunciate nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, da Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico.

Accompagnato dal presidente della Provincia

L’esponente della Giunta Lombarda guidata da Attilio Fontana ha fatto visita allo stabilimento di Agrate Brianza di StMicroelectronics accompagnato dal presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio.

Una visita programmata anche allo scopo di vedere e toccare con mano una delle realtà industriali più importanti della Lombardia e d’Italia, leader nei semiconduttori.

Il confronto con i lavoratori sul tema degli esuberi e degli investimenti

Al termine l’assessore regionale ha incontrato stampa e rappresentanti sindacali tornando sul tema caldo degli esuberi annunciati in primavera dall’azienda (circa 1.500 su un totale di 5.200 addetti del sito di Agrate) e poi ritirati proprio su pressione di Regione Lombardia e del Governo che, attraverso il Ministero del Tesoro, detiene quote della multinazionale insieme all’omologo francese.

“L’azienda cambi atteggiamento, serve concentrarsi sulla strategicità di questo sito”

“Dopo le ipotesi verbali palesate dall’azienda, siamo ora in attesa di una pianificazione concreta su cui ci confronteremo – ha dichiarato l’assessore Guidesi – Regione e parti sociali hanno garantito di voler accompagnare il percorso con una visione positivistica, di sguardo verso il futuro, di innovazione, di investimenti. Ed è quello che si respira visitando questo sito. Deve perciò cambiare l’atteggiamento con cui l’azienda viene al tavolo di confronto. Dopo l’annuncio del ritiro degli esuberi, adesso va fatto un altro passo con l’annuncio degli investimenti concentrandosi sulla specificità e strategicità del sito di Agrate. Non basta dirlo, bisogna farlo. Anche perché l’azienda può continuare a godere di un sito saturo dal punto di vista produttivo e che continua a generare indotto grazie a tanti lavoratori che stanno producendo al massimo della capacità”.

“Qui la competenza dei lavoratori fa la differenza

“In questo sito ho trovato un livello professionale e di capacità incredibili – ha continuato l’assessore regionale allo Sviluppo economico – Bisogna continuare ad investire su questo sito. Certamente da un punto di vista impiantistico e tecnologico, come richiede il mercato, Ma anche dal punto di vista di ricerca e sviluppo. Servono su questo fronte tanti investimenti, salvaguardando l’alta competenza che c’è qua dentro. Agrate ha fatto per anni la differenza grazie proprio a questa comunità di lavoratori”.

Lo sbilanciamento degli investimenti penalizza Agrate

In merito allo sbilanciamento dei finanziamenti a favore del sito di Catania di Stm rispetto a quello di Agrate, Guidesi ha ribadito che:

“Quando ci si è accorti della discrasia degli impegni su Catania e su Agrate la regione ha fatto la sua parte e continuerà a farla”.

Nuovo confronto tra le parti a gennaio

L’assessore ha poi confermato che le parti (Azienda, Governo, Regione e sindacati) a gennaio torneranno a sedersi al tavolo convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy auspicando che i vertici della multinazionali si presentino con un piano concreto fatto di investimenti anche e soprattutto nel sito di Agrate.