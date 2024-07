Ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, lasciando dietro di sé tutti gli avversari. Un’impresa per Massimo Lazzarin. Di Agrate, 54 anni, sposato, con 2 figli, il commerciante ha completato la distanza la scorsa settimana.

Ha attraversato lo Stretto di Messina a nuoto

«La traversata si è svolta ieri, giovedì, ha raccontato il giorno dopo, al rientro a casa - Ho nuotato per 3.500 metri in mare aperto; è stata la mia traversata più difficile a causa dell’imprevidibilità dell’ambiente e delle condizioni meteo. Eravamo in 30 partecipanti, alcuni non sono riusciti a completare la gara a causa di crampi provocati dalle correnti fredde oppure a causa di punture di medusa. Non tutti, infatti, indossavano la muta. Io sono rimasto concentrato per tutta la gara. Il momento più complicato è stato a metà, quando abbiamo incontrato correnti fredde ed abbiamo dovuto deviare dal percorso prestabilito».

Una grande passione il nuoto per Lazzarin, che trascorre le sue serate ad allenarsi in piscina. Atleta fin da ragazzo, prima ciclista a livello agonistico, poi per mancanza di tempo ha scelto di dedicarsi al nuoto.

La preparazione

La preparazione per questa gara è stata continua, nei 15 giorni antecedenti si era fissato in particolare l’obiettivo di nuotare per 5 km ogni giorno. Il vero riscaldamento è stata, però, una competizione a Sestri Levante la settimana precedente.

«La traversata dello Stretto - ha aggiunto il 54enne - è stata la mia impresa più complicata fino adesso, ma anche la più soddisfacente. Ho sempre avuto la convinzione di riuscire a completare la distanza, ma non avrei mai pensato di vincere o di chiudere con un tempo così basso, 54 minuti. Nelle mie previsioni pensavo di mettercene circa 65».

Lo scorso anno Lazzarin aveva già nuotato nel Lago di Lecco, da sponda a sponda, andata e ritorno; gara che riproverà tra una settimana cercando di infrangere il record della volta passata. Non sarà, però l’ultima nuotata estiva; lo aspettano, infatti, alla traversata del lago Maggiore ad Arona.