Ha donato organi e tessuti: la grande generosità di Giancarla Buzzi

Aveva scelto di donare organi e tessuti e regalare così una nuova vita ad altre persone malate. E così è stato per Giancarla Buzzi, di Paina di Giussano, che si è spenta all’ospedale di Monza a pochi giorni dal suo 64esimo compleanno.

La scelta di donare

Un gesto di grande generosità che non ha stupito i tanti che conoscevano Giancarla Buzzi, sempre molto attenta agli altri. La painese avrebbe dovuto festeggiare con la sua famiglia il 15 settembre, il 64esimo compleanno, invece una emorragia cerebrale le è stata fatale. Nel momento del decesso, i sanitari del San Gerardo, accertata la sua disponibilità a donare gli organi attraverso il consenso dato all’atto del rinnovo della carta d’identità, hanno dato il via alla procedura per il prelievo di organi.

Un gesto che ha salvato la vita a diverse persone

Grazie a questo importante gesto si sono salvati diversi pazienti (7 o 8) in attesa in diversi ospedali. Altri avranno altri benefici attraverso i suoi tessuti e valvole cardiache. La painese è riuscita anche a donare le cornee, che entro una decina di giorni dal prelievo, saranno innestate su due persone che non vedevano più. Giancarla Buzzi mamma di tre figli, nonna di tre nipoti era sposata con Alberto Elli e viveva in via Verdi ed era molto conosciuta in frazione.

Aido Giussano

Quella di Buzzi è l’11esima donazione dell’anno per l’Aido Giussano, prima di lei, a fine agosto, aveva donato Bruno Sposari, di Birone.