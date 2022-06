Ha riaperto l'ufficio postale di Lentate

Ha riaperto oggi l’ufficio postale di Lentate sul Seveso in Via Manzoni 4 dopo la chiusura necessaria per alcuni interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato l’impianto di illuminazione della sede postale.

Sono stati infatti sostituiti 48 corpi illuminanti con lampade led che permettono di ridurre del 30% i consumi energetici.

Protagonisti della svolta green anche i restanti Uffici Postali della provincia di Monza e Brianza: nel 2021 è stato modificato l’intero impianto di illuminazione con il sistema a led in 5 sedi e per il 2022 sono in programma altri 8 interventi.

Proprio attraverso queste iniziative concrete realizzate nella provincia di Monza e Brianza, Poste Italiane vuole confermare la rilevanza dei temi ambientali e ribadire l’impegno per diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030.