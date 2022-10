Ha riaperto l'ufficio postale di Ruginello

Ha riaperto, finalmente, l'ufficio postale di Ruginello di Vimercate.

Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina, mercoledì 12 ottobre, nella sede ristrutturata e con una nuova collocazione all'interno del centro civico comunale, accanto alla chiesa della frazione.

Un momento molto atteso perché l'ufficio era ormai chiuso da parecchi mesi, nonostante il centro civico di via Diaz avesse riaperto a giugno dopo una completa riqualificazione.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Francesco Cereda con gli assessori Maria Teresa Foà, Elena Lah e Sergio Frigerio, il responsabile filiale di Milano 5 del mercato privati delle Poste Italiane Antonio De Lucia, i responsabili delle relazioni istituzionali Nord Ovest di Poste Italiane Federico Sichel e Laura Corrias e il nuovo direttore dell’ufficio postale Fortunato Lezzi.

“L’ufficio di Vimercate riapre grazie al volere dell’amministrazione e dei cittadini - ha proseguito Federico Sichel, rivolgendosi ai cittadini - Noi ci mettiamo grande impegno, ma tutto questo non esisterebbe se non ci foste voi".

Le modalità di inaugurazione dell'ufficio postale non sono piaciute agli esponenti della Consulta di Ruginello che lamentano il mancato invito al taglio del nastro.

"Siamo molto dispiaciuti del fatto che questa mattina si sia svolta l'inaugurazione dell'ufficio postale appena ristrutturato e che nessuno ce l'abbia comunicato - si legge nella nota della Consulta - Abbiamo sempre seguito con attenzione il progetto (per la riqualificazione del centro civico, ndr) nato da una nostra idea, chiesto all'amministrazione in diverse occasioni quando avrebbe aperto l'ufficio postale ma sempre senza alcuna risposta. Avremmo presenziato molto volentieri e invece l'abbiamo saputo per caso. Pazienza, avrebbe potuto essere un'altra bella occasione d'incontro ma non tutti abbiamo la stessa sensibilità".