Ha scelto l’Italia e ottenuto la cittadinanza

E' arrivata in Brianza nel 2004 dall’Ucraina con pochi soldi e ora è diventata italiana e imprenditrice

Mariia Frumza, 40 anni, è arrivata in Brianza nel 2004 dall’Ucraina con pochi soldi e tanti sogni da realizzare: ora, vive a Giussano dove ha ottenuto la cittadinanza italiana e fa l’imprenditrice.

Ha rinunciato al suo passaporto ed e’ diventata cittadina italiana

ll 12 febbraio è diventata a tutti gli effetti cittadina italiana e ha realizzato quello che era un suo grande sogno. Mariia Frumza, 40 anni, è nata in Ucraina, ma è arrivata in Italia nel 2004: da vent’anni – metà della sua intera vita – l’ha trascorsa in Brianza e ora finalmente ha anche ottenuto il passaporto, rinunciando per sempre a quello ucraino, quindi alla doppia cittadinanza.

Ha scelto l’Italia, paese che ama

Ha scelto l’Italia, perchè ama il nostro Paese e qui, con grande fatica, tanta determinazione e intraprendenza ha trovato lavoro, casa e amore.

«Adoro l’Italia, sarei potuta andare in Germania, in Belgio, ma ho scelto l’Italia, un paese bellissimo che mi ha dato un futuro – ha raccontato – sono scappata dal mio paese perchè non ero felice e soffrivo nel mio matrimonio. Mi sono sposata molto giovane e il mio ex marito era violento. Sono fuggita, lasciando mio figlio piccolo, al mio paese ed è stata una scelta difficilissima e dolorosa, criticata, ma ne andava della ma sopravvivenza; solo da poco sto ricostruendo il rapporto con mio figlio che oggi ha 24 anni e vive in Belgio. Mia mamma mi ha aiutata ad arrivare in Italia, prestandomi i soldi. Due giorni di viaggio, poi la ricerca di un lavoro».

Da addetta alle pulizie a imprenditrice

Una vita non facile, con diversi ostacoli, ma affrontati sempre con intraprendenza e coraggio.

«Ho iniziato a fare la badante, ma ero irregolare fino al 2009, quando grazie ad una sanatoria, ho fatto richiesta per il permesso di soggiorno. Da lì ho iniziato a lavorare in regola facendo pulizie».

Si è data molto da fare e nel 2013 da dipendente ha aperto la sua attività in proprio.

«Gestisco e lavoro nella mia ditta di pulizie “La luna service” e ho anche qualche dipendente – ha spiegato – amo il mio lavoro, ma mi piace anche molto viaggiare, ho una pagina Instagram – viaggi nel mondo – con quasi 40mila followers – parlo russo, rumeno, ucraino, mi piace fare trekking e guidare la moto».

La sua America è qui

Mariia, parla perfettamente l’italiano, senza alcun accento straniero e come si suol dire, ha trovato l’America in Italia.