Halid Djankpata: dall'Usmate alla "Premier" sognando la maglia della Nazionale

Il suo passato è tinto di viola, il presente di blu, ma il futuro è tutto azzurro. E non uno qualunque, bensì quello della Nazionale italiana di calcio. La stessa che negli ultimi mesi ha messo gli occhi su Halid Djankpata, 18 anni, stella e capitano della giovanili dell’Everton, una delle nobili della Premier League. E su di lui pare voglia puntare anche il commissario tecnico Roberto Mancini.

Mamma del Benin, papà del Togo, Halid è arrivato in Italia che aveva solo pochi mesi ed è cresciuto in Brianza dove si era trasferito con la famiglia; calcisticamente la sua stella è nata proprio tra le fila dell’Usmate, indossando quella maglia biancoviola che gli è rimasta cucita addosso, sulla pelle e soprattutto nel cuore:

Che il giovane fosse destinato a grande cose lo si era capito fin da subito. In tribuna durante le sue partite gli osservatori delle grandi squadre italiane iniziano a notarlo:

"Juventus, Atalanta e Brescia mi avevano chiamato per dei provini, ma erano troppo lontane per me e nessuno della mia famiglia poteva accompagnarmi. E poi c’era anche la scuola che non volevo tralasciare".