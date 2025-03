Handcycling Race a Carate Brianza, domenica strade chiuse: ecco dove

Carate Brianza torna a ospitare nel fine settimana la quarta edizione di Handcycling Race Carate Brianza, gara nazionale di handbike e triciclo (Paraciclismo), organizzata dall'associazione Piccoli Diavoli Tre Ruote.

L'associazione, affiliata alla Federciclismo nel settore paraolimpico, propone la competizione con l’obiettivo di promuovere tale disciplina sportiva sul territorio e sensibilizzare sull’importanza dell’attività sportiva come momento di socializzazione, inclusione e miglioramento del proprio benessere psico-fisico.

In occasione della manifestazione, come ogni anno, viene predisposto un circuito di gara che comporta la chiusura di diverse strade per l'intera durata della manifestazione. Di seguito ecco i dettagli dell'ordinanza della Polizia locale di Carate Brianza con tutte le limitazioni alla circolazione.

Cosa dispone l'ordinanza a Carate Brianza

Domenica 23 marzo, dalle ore 11 alle ore 17 e, comunque fino al termine della competizione, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito lungo tutte le strade facenti parte del circuito;

- via Grossi è percorribile fino al civico 2;

- via Dei Gaggioli e via King sono percorribili fino alla rotatoria con via Immacolata/Grossi;

- via Della Valle chiusa in corrispondenza della rotatoria via Dell’Immacolata/via Grossi;

- via Piemonte chiusa in corrispondenza dell'uscita Statale 36/via Piemonte e dell’intersezione via Piemonte/via Della Valle, sino alla rotatoria con via Lombardia;

E ancora:

- via Lombardia sarà completamente chiusa alla circolazione veicolare da via Rivera/via Moscatelli sino a via Rivera/via Del Valà;

- via Rivera direzione Albiate - Carate interrotta in corrispondenza della rotatoria con via Del Valà/via Lombardia;

- via Rivera con direzione Carate - Albiate, percorribile fino all'intersezione con via King e via Montessori;

- via Del Valà chiusa in corrispondenza di via C. Colombo e C.na Sant'Ambrogio; non sarà possibile immettersi in via Del Valà ed in via C. Colombo per tutti i veicoli provenienti da via Lotto, via Caravaggio, via C.na Sant'Ambrogio e via Cristoforo Colombo, questi veicoli non potranno proseguire verso Carate ma solamente verso Albiate e fare rientro facendo attenzione al doppio senso di circolazione e con il limite di velocità di 10 km orari.

- via C. Colombo direzione Carate - Albiate interrotta in corrispondenza dell'intersezione con via Tiziano dove sarà presente uno sbarramento;

- è vietata l'immissione nelle vie facenti parte del circuito per tutti i veicoli provenienti dalla via Caravaggio, via Del Dosso, via Gramsci, via Liguria, via Lotto, via Tiziano, via Padre lvaldi.

Inoltre è istituito da sabato 22 marzo, dalle ore 17, a domenica 23 marzo 2025 alle ore 17, e comunque fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Lombardia all’altezza del civico 22. Da venerdì 21 marzo dalle ore 8 a domenica 23 marzo alle ore 17 divieto di sosta con rimozione forzata in via Gramsci 1. Dalle ore 9 alle ore 18 di domenica 23 marzo e comunque fino al termine della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di quattro stalli di sosta posti all’interno del parcheggio del Palazzetto di via Olimpia.