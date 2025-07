Hanno detto sì «scortati» dall’ambulanza, auguri a due volontari della Croce bianca

Fiori d'arancio

Galeotto fu l’incontro nella sezione di Giussano tra Erica Soretti e Simone Ciceri

Galeotto fu l’incontro nella sezione Croce Bianca di Giussano tra Erica Soretti di Verano e Simone Ciceri di Meda: i due volontari si sono sposati il 2 luglio a Verano, "scortati" da un'ambulanza.

Galeotto fu l'incontro in sezione

Fiori d'arancio nella sezione della Croce bianca Giussano: Simone Ciceri, 30 anni di Meda e Erica Soretti, 28 anni di Verano si sono sposati a Verano il 2 luglio. Galeotto fu proprio l’incontro in sede a Giussano, otto anni fa. Sin da subito tra i due volontari è nata una bella amicizia e sintonia, amicizia che poi è diventata qualcosa di più nel tempo e si è velocemente trasformata in amore, fino ad arrivare alle nozze.

Sono volontari da quasi 10 anni

Entrambi volontari della sezione di via D’Azeglio a Giussano, da quasi una decina d’anni, mercoledì 2 luglio hanno coronato il loro sogno, e si sono sposati nella chiesa parrocchiale di Verano, «scortati» da un’ambulanza, «simbolo» della nascita del loro amore e circondati oltre che dai familiari, da tanti amici e da qualche «collega» di turno.

Sono cresciuti insieme nella sezione giussanese, si sono sostenuti nell’impegno da volontari, ma hanno anche condiviso tutto il percorso di studi e l’avvio alla professione. Sempre vicini, uno accanto all’altra.

Simone, ingegnere in Royal Canin è entrato nel gruppo della Croce bianca nel 2015, due anni dopo a gennaio del 2017 è arrivata Erica, maestra alla scuola dell’infanzia paritaria «Mater Divinae Providentiae Santa Margherita» di Lissone.

Molto presenti in sezione

Una coppia ben rodata e molto impegnata nel sociale, soprattutto per tutti i servizi in Croce bianca.

Lui è in turno il lunedì notte, lei al sabato pomeriggio, ma le occasioni per incontrarsi in sezione sono sempre tante e così i due hanno iniziato a conoscersi e frequentarsi per alcuni mesi, fino ad arrivare al fidanzamento, nell’aprile del 2017.

Da allora hanno proseguito il loro impegno da volontari, ricoprendo anche l’incarico di caposquadra e vice caposquadra, sempre a disposizione per dare una mano alla sezione. Erica fa anche parte del gruppo «manifestazioni» ed è molto attiva.

Sono stati scortati alle nozze da un'ambulanza

«Sono entrambi molto presenti in sezione - ha spiegato la comandante della Croce bianca Giussano, Valentina Albanese - si conoscono da quasi 10 anni e sin da subito è scoccata la scintilla. La Croce bianca è una grande famiglia e siamo felici di questa unione. Abbiamo voluto festeggiarli, accompagnandoli nel giorno del loro matrimonio, con una delle nostre ambulanze, un modo per esprimere la nostra gioia e vicinanza, ma anche un simbolo del loro amore, considerato che si sono conosciuti proprio in ambulanza».

A suon d sirene quindi mercoledì sono stati festeggiati. Presente alle nozze oltre alla comandante anche alcuni amici volontari della sezione.