Hanno servito al tavolo il Presidente della Repubblica

Hanno avuto l’onore di servire il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un pranzo per pochi, a porte chiuse, nella Prefettura di Milano.

Studenti di Enaip Vimercate

Un’esperienza che di certo non dimenticheranno due studenti della scuola professionale Enaip di Vimercate.

Loro sono Luca Perego, 18 anni, di Usmate Velate, e Diego Cuffari, 21 anni, di Ornago, rispettivamente al quarto e al quinto anno del corso di Sala bar.

Un'occasione imperdibile

L’imperdibile occasione è capitata loro lunedì della scorsa settimana in occasione della visita del Presidente della Repubblica nel capoluogo lombardo per presenziare alle celebrazioni per il 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

Occasione che non è però certo frutto del caso, perché da tempo la scuola professionale di Vimercate, guidata dalla preside Marinella Balconi, ha avviato varie e fruttuose collaborazioni. Tra queste anche quella con Marcello Passoni, proprietario del ristorante "13.10 - Cucina nomade" di Oreno, che presso Enaip è anche docente.

Camerieri alla colazione di lavoro in Prefettura

Tra i clienti storici del ristorante c’è anche la Prefettura di Milano che ha quindi deciso di andare sul sicuro per la colazione di lavoro con Mattarella. E Passoni ha naturalmente subito pensato, per il servizio in sala, ai ragazzi di Enaip. A sua volta la scuola ha voluto premiare il merito e le capacità di Luca e Diego.

L'emozione dei due studenti

"E’ stata un’esperienza molto emozionante e molto importante per la nostra crescita professionale - hanno raccontato i due studenti - Innanzitutto perché servire il Presidente della Repubblica, in un pranzo così ristretto non è certo da tutti i giorni. Inoltre perché in queste circostanze è previsto un protocollo molto particolare che norma nei minimi dettagli anche il comportamento di chi si occupa della sala. A cominciare dal modo di apparecchiare e anche dal modo di servire i commensali, partendo dal Presidente che deve essere sempre il primo".

Un servizio che sicuramente andrà ad arricchire i curricula dei ragazzi, già comunque di tutto rispetto. Entrambi infatti, oltre a studiare, lavorano da tempo, con tanto sacrificio ma anche tanta passione che aiuta a non sentire la fatica e a superare le rinunce dei tanti fine settimana e giorni festivi trascorsi in sala. Diego lavora all’Hotel Brianteo di Burago Molgora per 5 giorni la settimana, sognando un impiego all’estero, anche per approfondire la conoscenza dell’Inglese e chissà, un giorno, aprire un proprio locale. Luca al ristorante "Il faro" di Vimercate, con un’esperienza passata a Lisbona in un ristorante stellato.

L'orgoglio della preside