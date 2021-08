"Hanno vietato l'ingresso in biblioteca a una bimba di 9 anni". Il Comune: "Non è vero"

Da una parte c'è l'associazione Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, dall'altra il Comune di Vimercate. Oggetto del contendere il (presunto) no ad entrare in biblioteca a una bambina di 9 anni

Il caso della biblioteca di Vimercate sollevato dall'associazione

A sollevare il caso è stata l'associazione Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà presieduta da Erich Grimaldi che sabato ha diramato un duro comunicato contro la biblioteca di Vimercate, rimarcando come a una bambina di nove anni fosse stato negato l'accesso alla struttura perché non in possesso del Green pass (non obbligatorio per quell'età).

"La mamma, contattata dalla figlia in lacrime, ha denunciato la circostanza ai carabinieri considerando che i bambini sotto i 12 anni non rientrano nella campagna di vaccinazione - ha rimarcato nella nota l'avvocato Grimaldi - La carta verde non deve generare emarginazione sociale, soprattutto nei luoghi di cultura e, nel caso di specie, un simile atteggiamento nei confronti di una bambina così piccola rischia di creare anche traumi psicologici".

Per la vicenda è stata presentata denuncia.

La replica dell'Amministrazione

Lunedì mattina l'Amministrazione comunale di Vimercate ha a sua volta diramato una nota per smentire categoricamente la ricostruzione fatta dall'associazione.