Di fronte ad un’ingiustizia sociale o per un problema di un suo caro, sapevi che ci sarebbe stato. Lì, sempre in prima linea, a far valere i diritti delle persone, senza mai arretrare di un millimetro e sempre fedele a sè stesso.

"Hasta siempre", compagno Paolo

Le comunità di Aicurzio, Sulbiate, Cornate d’Adda e il Villaggio Crespi piangono Walter Paolo Formenti. L’uomo di 58 anni si è spento la scorsa domenica, dopo una lunga malattia, che non è però riuscita mai a scalfire di un millimetro il suo spirito. Formenti era originario di una famiglia storica di Aicurzio, paese dove si è speso anche in politica. Lui, dall’inossidabile fede nella sinistra comunista, era stato anche consigliere comunale a cavallo tra gli anni ‘90 e gli anni ‘00.

L’uomo era noto inoltre anche a Sulbiate - dove proprio alla fine del secolo scorso e insieme ad un gruppo di amici - aveva fondato la cooperativa Creon, che faceva capo al bar Lullaby di piazza Castello. Un’attività, quella del bar e della cooperativa, in cui ha sempre creduto e per il quale si è sempre speso sino all’ultimo, anche negli anni della malattia.

«Paolo era una persona tosta, coerente, onesta, sensibile - raccontano il fratello Renato e il cugino Mauro - Quando aveva qualcosa da dirti, andava dritto al punto, senza troppi giri di parole».

Da Aicurzio, circa vent’anni fa Formenti si era trasferito a Cornate d’Adda, dove negli anni era entrato nel direttivo della sezione Anpi cittadina. Poi dieci anni fa il trasferimento al Villaggio Crespi. Anche lì si era subito inserito nel tessuto sociale. Da un lato entrando a far parte della sezione Anpi di Capriate San Gervasio e dall’altra diventando una delle anime del comitato «Crespi no parking».

Un gruppo che negli ultimi anni si era opposto alla realizzazione di un grosso parcheggio nell’area del Villaggio, come previsto dal progetto di ristrutturazione della ex fabbrica tessile di Crespi d’Adda, nell’ambito del piano elaborato dal Gruppo Percassi.

Il ricordo di parenti e amici

«Paolo aveva tantissime passioni - prosegue Fabrizio Guccione, che con lui era stato tra i fondatori della coop Creon - Aveva quella capacità, quasi magnetica, di unire le persone. Era dotato di un grande carisma, da cui non potevi non rimanere affascinato. Noi siamo stati in classe insieme alle superiori e ricordo che è proprio grazie a lui che ho iniziato a fare politica. Per altro ad Aicurzio, nonostante io abitassi a Monza».

Uno degli altri aspetti del carattere di Formenti era quello della generosità e della preoccupazione verso i suoi amici:

«Lui non si limitava ad aiutare le persone quando ne avevano bisogno - proseguono i parenti - Lo sentivi proprio preoccuparsi ed interrogarsi per quello che potesse fare per gli altri».

Un ricordo di Formenti è stato tracciato anche dall’Amministrazione comunale di Sulbiate:

«Il sindaco e l'Amministrazione Comunale esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia, al direttivo e ai soci di Creon per la prematura scomparsa di Paolo Formenti, creatore e punto di riferimento del Lullaby, luogo di idee, ristoro e ritrovo per diverse generazioni. Grazie per la passione quotidiana nel gestire una attività del nostro paese sempre aperta e conosciuta da tutto il territorio».

L’ultimo saluto al 58enne è stato portato nella giornata di mercoledì scorso, all’interno di una casa funeraria di Vimercate. Il feretro, avvolto dalla bandiera cubana e da quella di Che Guevara, è stato accolto da un gran numero di amici, cari e parenti che hanno voluto stringersi così per l’ultima volta vicino al loro caro sulle note delle canzoni «Bella Ciao» e «Fischia il vento».