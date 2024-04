"Ho vinto la casa dei miei sogni, la casa per sempre!"

Lo scorso 20 febbraio 2024, grazie al concorso "VinciCasa", riuscì ad azzeccare la cinquina vincente e ad aggiudicarsi una casa e 200mila euro. Ora si è scoperto chi è la fortunata vincitrice.

La maxi vincita, ricordiamo, venne realizzata nel punto vendita Sisal Sisinni Sergio situato in Via Vecellio 1, all'interno del Centro Commerciale "Il Gigante" di Villasanta. Il premio, costituito da 500mila euro, sarà così ripartito: 200mila euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo e la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

Ecco chi ha vinto la casa

“Paola” è il nome di fantasia scelto dalla vincitrice per raccontare la storia della sua vincita - si legge nel comunicato stampa diramato da Sisal - Un nome in memoria di una persona importante e che rappresenta la musa che le ha trasmesso i valori della famiglia di cui la vincitrice è pervasa. Paola è una giovane impiegata, sposata e con 2 bambini. Una donna determinata sul lavoro e, soprattutto, colma di attenzioni per la sua famiglia cui destina ogni suo sforzo, sempre con il sorriso sulle labbra. Tra i progetti di Paola c’è soprattutto il sogno di una casa per la vita, quella dove far crescere i suoi figli, dedicarsi alla cucina e nel tempo libero al relax insieme al marito nel giardino di casa, osservando i figli crescere e diventare grandi".

"Gioco da due anni, una volta a settimana, sempre gli stessi numeri"

Ed è proprio con la consapevolezza di realizzare il suo sogno che Paola gioca da due anni - solo una volta alla settimana - a VinciCasa, speranzosa che riuscirà nel tuo intento e che la fortuna le darà una mano.

"Gioco a VinciCasa, e sempre la stessa combinazione formata dai numeri delle date di nascita della mia famiglia, perché il mio sogno è sempre stato quello di comprare la casa definitiva. Il giorno della giocata vincente ero in coda alla tabaccheria del centro commerciale, ero in dubbio se aspettare o meno ma poi l’istinto mi ha portato a non rinunciare al mio sogno. E oggi sono soddisfatta di non essermi arresa, perché la tenacia è davvero la virtù dei forti".

"Lo abbiamo detto solo ai nostri genitori"

Alla scoperta della vincita, la mattina successiva verificando l’esito dell’estrazione sia sul sito Sisal che tramite app, la giovane donna insieme al marito erano increduli della vincita e felicissimi. Hanno confidato di aver condiviso la bella notizia solo con i genitori ma non vedono l’ora di dire ai bambini che avranno una stanza ciascuno, per sempre.

"Insieme alla casa con i soldi della vincita comprerò anche dei mobili nuovi e una bella borsa. La sceglierò insieme a mio marito che ogni anno me ne compra una e conosce i miei gusti, forse anche meglio di me".

La vincitrice avrà 2 anni di tempo per trovare la villetta che ha sempre desiderato, con 3 stanze da letto, una grande cucina e un giardinetto per vedere giocare i figli. Paola continuerà a giocare la stessa schedina con gli stessi numeri perché per lei è un’occasione per ricordare che quelle date hanno forgiato la sua vita, oggi ancora più lieta grazie a VinciCasa.