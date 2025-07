Il progetto

La bellissima iniziativa dei ghisa del Comando di Polizia Locale Brianza Est

Imparare le basi dell’educazione stradale, grazie alle lezioni di professori d’eccezione. Bellissima iniziativa organizzata dalla Comunità Pastorale in collaborazione con il Comando di Polizia Locale Brianza Est.

I bambini dell'oratorio estivo a scuola di educazione stradale

Nel corso di queste settimane di oratorio estivo infatti, i bambini e le bambine delle elementari di Bellusco e Mezzago stanno avendo la possibilità di conoscere più da vicino il mondo della Polizia Locale e dell’educazione stradale, grazie ad un totale di 10 lezioni teoriche e pratiche.

Accompagnati dagli animatori e dagli stessi ghisa brianzoli, i piccoli hanno visitato gli uffici di via Ornago, dove il comandante Alessandro Benedetti e l’assistente scelto Annamaria Minopoli, hanno spiegato ai bambini il funzionamento del comando:

«Siamo davvero molto contenti, queste giornate sono molto belle sia per noi che per i ragazzi - spiega il Comandante Benedetti - Abbiamo diviso in due le lezioni, con una parte qui in comando e un’altra direttamente in oratorio. Quando i bambini vengono qua da noi gli spieghiamo il funzionamento della nostra struttura, cercando di insegnare il corretto modo di rapportarsi non solo con noi agenti, ma in generale con le Forze dell'ordine».

Le attività realizzate

Il comandante ha poi spiegato nel dettaglio le attività che i ghisa brianzoli hanno proposto ai bambini e alle bambine dell’oratorio estivo:

«Abbiamo mostrato loro alcuni filmati per spiegare le basi dell’educazione stradale - continua Benedetti - Poi abbiamo mostrato loro i nostri mezzi e abbiamo fatto fare delle prove di comunicazione via radio. Per quanto riguarda invece le attività in oratorio, abbiamo organizzato dei percorsi che i bambini percorrono in bicicletta per passare così dalla teoria alla pratica».

Le dieci lezioni di educazione stradale si chiuderanno dunque verso la metà del mese di luglio, lasciando ai 250 bambini e bambine dell’oratorio estivo ricordi bellissimi di un’esperienza che sicuramente sarà loro di aiuto in futuro.