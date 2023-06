I bambini di Bellusco "curano" la Pace

I bambini della scuola di Bellusco "curano" la Pace. Gli alunni, accompagnati da docenti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali, hanno sfilato per le vie del paese per dire no alla guerra e alla violenza.

Prima la marcia, poi una grande bandiera davanti al Comune

E' stata una mattinata molto intensa quella vissuta dagli alunni della scuola Primaria (e di una classe della Secondaria) di Bellusco. Gli studenti, infatti, hanno mandato in scena una splendida manifestazione per dire no alla guerra e per promuovere l'importanza della Pace. Gli studenti, colorati con i colori della bandiera arcobaleno, sono partiti dalla campus scolastico e hanno sfilato per le vie del paese, prima di approdare davanti al Comune. Qui si sono seduti e hanno dato vita a un'enorme bandiera della Pace "umana". Ad accompagnarli, oltre ai loro docenti, il sindaco di Bellusco Mauro Colombo, la consigliera con delega alla Pace Simona Gaslini, il parroco don Arnaldo Mavero e i rappresentanti di numerose associazioni del territorio, che hanno condiviso con i ragazzi l'importanza della giornata e alcuni progetti realizzati nel corso degli ultimi mesi. Presente anche il dirigente scolastico Nicola Zangheri, la sua vice Tiziana Loffredo e il professor Danilo Ravasi.

L'importanza della Pace nella quotidianità

Nel corso della mattinata sono stati tanti i momenti ricchi di significato, a cominciare dal progetto legato ai Quaderni della Pace e agli "esercizi" di Pace che gli studenti hanno realizzato nel corso dell'anno, ossia piccoli gesti quotidiani di buona educazione e rispetto rivolti a compagni, docenti e famigliari. Un'altra importante iniziativa ha visto protagoniste le associazioni del territorio, che hanno donato agli alunni piccoli messaggi di Pace da proteggere e conservare.

"Siamo davvero molto contenti e orgogliosi, è stata una mattinata ricca di spunti importanti - spiega la docente e consigliera con delega alla Pace del Comune di Bellusco Simona Gaslini - La collaborazione tra scuola, associazioni, parrocchia e istituzioni ha prodotto qualcosa di davvero importante e coinvolgente. Un grazie a tutte le persone che hanno permesso lo svolgimento della manifestazione".