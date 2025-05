Grande successo per l'iniziativa del Comune di Seveso in collaborazione con Legambiente Lombardia "100 Strade per Giocare". Complice anche il bel tempo di sabato, tantissimi bambini hanno "invaso" via San Carlo per un lungo pomeriggio di giochi tra dama gigante, bowling, pastelli e pennarelli e tante altre proposte.

I bambini giocano per strada come tanti anni fa

"Vedere via San Carlo trasformarsi in un grande parco giochi a cielo aperto, pieno di bambini sorridenti e famiglie riunite, è stata una grande emozione - commenta entusiasta l'assessore allo Sport e al Tempo Libero, Marco Mastrandrea - Abbiamo fortemente voluto riportare il gioco in strada, in uno spazio condiviso e sicuro, dove i più piccoli riscoprire il piacere di stare insieme all'aria aperta, lontani da schermi e tecnologia". In via San Carlo anche il sindaco Alessia Borroni e l'assessora Weruska Iannotta.

Il contributo di Legambiente Lombardia

L'iniziativa '100 Strade per Giocare', realizzata con il prezioso supporto di Legambiente Lombardia

"è stata la testimonianza di quanto sia importante investire nel tempo libero sano, nella socialità e nella vivibilità dei nostri quartieri. Il successo di questo pomeriggio, reso ancora più speciale dal bel tempo e dall'entusiasmo contagioso di bambini e genitori, ci spinge a continuare su questa strada. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo di questa splendida giornata. Lo sport e il gioco all'aperto non sono solo divertimento, ma anche educazione, inclusione e benessere per tutta la comunità".