I "Bassotti in piazza" conquistano Concorezzo. Grande successo per l'iniziativa organizzata dall'associazione "Cuor di Pelo" e andata in scena ieri, sabato 18 settembre 2021.

Divertimento e solidarietà

Le vie del centro di Concorezzo hanno ospitato un pomeriggio all'insegna del divertimento e della solidarietà. Piazza della Pace e le vie limitrofe sono letteralmente state prese d'assalto da centinaia di bassotti, giunti da ogni parte d'Italia per prendere parte all'evento organizzato dall'associazione "Cuor di Pelo", sodalizio presieduto dai concorezzesi Alessandro Nigro e Rodolfo Colombo (accompagnati dagli inseparabili bassotti amici a quattro zampe Califfo e Molly) che si occupa del salvataggio di bassotti in difficoltà. Quest'ultimi vengono recuperati, curati e dati in affido a nuove famiglie. L'associazione è operativa su tutto il territorio italiano e sabato è tornata a organizzare un evento dopo i lunghi mesi di stop forzato dovuti alla pandemia. Nel corso del pomeriggio è andata in scena la benedizione dei bassotti, effettuata da don Luca Civardi, la premiazione degli animali più curiosi (dal più giovane al più vecchio, fino a quello proveniente da più lontano) e una serie di giochi di educazione cinofila. Non è mancata nemmeno una pesca di beneficenza, con i premi gentilmente offerti dal Comitato Commercianti di Concorezzo. Madrina dell'evento la contessa Patrizia De Blanck, da sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli animali. Al suo fianco un altro ospite d'onore, il noto giornalista Rai e nipote di Alberto Sordi Ivan Righetti.

L'inaugurazione dei totem

Presente a "Bassotti in piazza" anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che fin dall'inizio ha sostenuto Alessandro Nigro e Rodolfo Colombo nell'organizzazione dell'evento. Intorno alle 16 il primo cittadino ha avuto anche l'occasione di inaugurare un totem contenente sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine: donato dall'associazione "Cuori di Pelo", il dispositivo è stato posizionato alle spalle del Municipio, mentre il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della banda di Concorezzo.

"Al momento ne abbiamo posizionati due, l'altro totem si trova in San Rainaldo - spiega il sindaco Capitanio - Se dovessimo avere riscontri positivi procederemo con l'installazione di altri dispositivi simili. Per quanto riguarda questa giornata non posso che ringraziare "Cuor di Pelo" e tutti questi straordinari bassotti: un'iniziativa così simboleggia la grande voglia di ripartenza dopo i difficili mesi della pandemia. Un grazie ovviamente va anche per la decisione di donare i due totem. E non solo per l'aspetto concreto, ma per ciò che rappresentano: alle spalle di questi totem c'è amore per gli animali, ma anche per l'ambiente in cui viviamo e per il decoro urbano. Siamo orgogliosi di avere questa associazione sul territorio di Concorezzo".

Ovviamente molto soddisfatti anche gli organizzatori dell'evento, che hanno voluto omaggiare il sindaco Capitanio con una targa celebrativa.