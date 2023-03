I beneficiari del Reddito di cittadinanza lavoreranno per il Comune

A partire da oggi, giovedì 9 marzo, i cittadini di Villasanta che percepiscono il Reddito di Cittadinanza sono coinvolti in attività operative presso diversi settori del municipio e non solo.

I soggetti in possesso dei requisiti previsti sono sei, con posizioni in tre ambiti differenti: due presso la Polizia locale, due in Biblioteca Civica e due all'Asilo Nido comunale Girotondo.

Altre due posizioni al momento sono state messe a disposizione all’interno della RSA Villa San Clemente in collaborazione con Auser Brianza ODV.

Partono oggi i primi quattro percorsi

Oggi, 9 marzo, partono i primi quattro percorsi, uno per ciascun ambito di intervento, mentre gli altri saranno avviati nelle prossime settimane. Per il momento la durata è legata alla durata dell'erogazione del beneficio economico assegnato.

La vigente normativa prevede infatti che le persone non occupate beneficiarie del RdC, nel contesto del Patto per il Lavoro e l'Inclusione Sociale, sono tenute ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento di attività utili alla collettività declinate nei cosiddetti PUC ( progetti utili alla collettività).

La normativa

I progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata. In ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel loro comune di residenza. I Comuni, quindi, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale. La mancata adesione ai PUC da parte dei soggetti coinvolti comporta la perdita del beneficio.

"Un'occasione di crescita"