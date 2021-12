I valori dello sport

Un bellissimo esempio di rispetto, dedizione e passione nei confronti della società e della loro "casa"

Hanno lasciato a terra i borsoni e, dopo la doccia, hanno chiesto agli allenatori scope e spazzoloni. Non per giocare, ma per dare una bella ripulita agli spogliatoi e tenere in ordine la propria «casa».

I bimbi del "Velate Rugby" ripuliscono gli spogliatoi per amore della propria squadra

Succede al campo del «Velate Rugby 1981», dove lo scorso fine settimana i giovanissimi atleti della squadra «Under 7» si sono resi protagonisti di un bellissimo gesto. Piccolo, ma allo stesso tempo enorme che la dice lunga sulla loro caratura morale. E soprattutto su quelli che sono i valori che da sempre si insegnano al Centro sportivo di via Luini tra le fila dei biancazzurri: una squadra piena di sportivi, certo, ma ancor più di uomini veri. E di qualunque età visto che i piccolini hanno meno di 7 anni, ma hanno già ben chiara la filosofia del club.

"Un gesto che ci ha emozionato"

Il gesto ha colpito in maniera particolare il presidente della società, Italo Cantù, che ha così commentato:

«Quando mi hanno mandato le foto mi sono davvero emozionato, perché non mi aspettavo una cosa del genere. In passato è capitato che alcune squadre avversarie abbiano fatto lo stesso al termine delle partite e credo che sia stato un ottimo esempio per i nostri ragazzi, specialmente i più giovani. E’ stata una bellissima dimostrazione di attaccamento alla nostra società e soprattutto di rispetto e amore non solo verso i propri compagni, ma anche per se stessi, perché permette loro di crescere e diventare responsabili. Siamo tutti veramente orgogliosi di loro: sono piccoli, ma hanno già capito il vero spirito di questo sport».

