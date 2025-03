I bimbi di Calò scrivono al Papa: «Guarisci presto!»

«Sono triste che tu sei malato, guarisci presto!». E’ l’augurio a Papa Francesco pensato dalla piccola Alma. Bello e dolce come solo può essere il frutto della disarmante semplicità dei bambini. Insieme a quello dei suoi piccoli compagni della scuola dell’infanzia «Don Enrico Colombo» di Calò, frazione di Besana in Brianza, è stato inserito in un biglietto che sarà consegnato al Pontefice nei prossimi giorni.

L'abbraccio dei bimbi di Calò

Un foglio pieno di disegni colorati e frasi incoraggianti per il Santo Padre ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

L’idea è partita dall’invito della Fism (Federazione Italiana Scuole Materne, ndr), di cui l’asilo di via della Valle è parte insieme ad altre 9 mila realtà educative lungo lo Stivale, a organizzare «un momento speciale, insieme ai bambini, per affidare il Papa alla protezione di Maria, Madre della Chiesa, e per chiedere a Gesù di benedirlo, sostenerlo e far sentire la Sua Presenza nel suo cuore».

«Papa Francesco guarisci presto»

«Abbiamo pregato con don Antonio Anastasi (vicario parrocchiale referente per la frazione, ndr) - hanno spiegato le insegnanti della “Don Enrico Colombo” - Ne è nata così anche l’idea di scrivere una lettera a Papa Francesco, unendo i pensieri dei bimbi».

«Papa Francesco guarisci presto», «Ti vogliamo bene», «Ti mando tanti baci», «Ti mando un cuoricini» i messaggi di Tommaso, Alissa, Emily, Giulia, Leo, Chloe, Bianca, Elisa, Riccardo e Joshua. Un abbraccio che scalderà il grande cuore di Francesco.