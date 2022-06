I bimbi piantano "l'albero" sopravvissuto alla bomba atomica

Un simbolo di rinascita e speranza in un momento in cui la guerra è tornata in Europa alle porte di casa nostra.

La messa a dimora della pianta simbolo di pace e di rinascita

Un gesto importante e carico di significato quello compiuto giovedì scorso, 2 giugno, Festa della Repubblica, dai bimbi di Agrate che hanno preso parte alla tradizionale festa alla Vasca volano, al confine con Carugate, organizzata dai volontari che gestiscono l’oasi naturalistica comunale. Ricco il programma della giornata, con giochi e visite guidate alla scoperta di piante e animali. Presenti tra gli altri anche il sindaco Simone Sironi e l’assessore Margherita Brambilla.

Il momento più atteso e toccante è però stato quello della messa a dimora di un "Hibaku Jumoku", albero giapponese della pace. Si tratta di una pianta cresciuta da un seme di Celtis Sinentis, variante Japonica, sopravvissuto al bombardamento atomico sulla città di Hiroshima, in Giappone, il 6 agosto del 1944 durante la Seconda guerra mondiale.

I semi sono diventati oggi simboli di pace e di rinascita.