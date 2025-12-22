I Bocia salutano uno dei «giovanotti», uomo di montagna e grande cultura

Cordoglio a Verano per l’addio a Angelo Marelli, storico tipografo e fondatore del gruppo sportivo I Bocia. Aveva 84 anni.

Appassionato di montagna e letteratura

Si è spento all’età di 84 anni, Angelo Marelli, grande appassionato di montagna e letteratura -soprattutto quella che raccontava sulla storia e l’origine delle grandi vette – tra i fondatori dello storico gruppo sportivo «I Bocia». Il veranese classe 1939 se n’è andato sabato, lasciando un grande ricordo tra le tante persone e amici che l’hanno conosciuto, non solo grazie alla sua passione per le montagne e la natura, ma anche per il suo lavoro.

Tra i fondatori de I Bocia

Marelli è stato infatti un volto importante dell’associazione, punto di riferimento e portabandiera dei valori e della storia del sodalizio, ma anche un apprezzato tipografo. Tutta la famiglia è molto conosciuta in paese, anche grazie al fratello Piero, poeta.

«Angelo è stato uno dei “giovanotti” che nel 1964 diedero origine al nostro gruppo – ha ricordato con affetto il presidente Maurizio Borgonovo – Grande appassionato di letteratura amava documentarsi su tutto ciò che riguardava la montagna. Molto conosciuto in paese anche per la storica tipografia all’angolo di via Massarani gestita per tanti anni col fratello, poi passata al figlio. Era ben voluto e stimato per la sua affabilità’ e cultura».

Uno di «famiglia» a cui tutto il gruppo degli sportivi veranesi, da quelli più anziani a quelli più giovani, erano affezionati per i suoi modi e la sua grande cultura della montagna.