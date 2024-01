I camperisti vincono contro il Comune: via la sbarra dal parcheggio del Centro sportivo

I camperisti vincono contro il Comune di Caponago: Il Tar boccia l'ordinanza che vieta l'accesso, la fermata e la sosta ai caravan nel parcheggio del Centro sportivo di via delle Industrie.

I camperisti vincono a Caponago

E' di ieri, venerdì 12 gennaio, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che ha accolto il ricorso contro il Comune di Caponago presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che avevano impugnato l'ordinanza emessa nel 2019 e che attualmente impedisce l'accesso al parcheggio ai veicoli con altezza superiore ai 2.30 metri di altezza, tra cui i camper appunto.

L'ordinanza in vigore

L'ordinanza era entrata in vigore per garantire una nuova disciplina della circolazione stradale e della sosta nel parcheggio a servizio del Centro sportivo, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare. Ora il Tar ha però stabilito che il provvedimento non è legittimo e che vada annullato; così come le sbarre che limitano l'accesso del parcheggio, che ora dovranno essere rimosse.

L'annullamento del Tar

Secondo il Tar, insomma, non ci sarebbe alcun presupposto per impedire l'accesso dei camper all'area in questione, come si legge all'interno della sentenza:

"Nell'area in questione non sussiste alcun ostacolo atto a impedire la circolazione di veicoli di altezza superiore a 2,30 metri. Come evidenziato, i limitatori di altezza possono essere previsti solo allorquando risulti necessario impedire il transito di veicoli che superino una determinata altezza per la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata"

Sempre secondo il Tribunale non sarebbe rilevante nemmeno il fatto che il Comune abbia reso disponibili apposite aree attrezzate per la sosta degli autocaravan in paese.

"Infatti, la sussistenza di valide alternative per la sosta degli autocaravan, pur dimostrando senz'altro attenzione rivolta dall’Amministrazione comunale ai camperisti, non giustifica, di per sé, il divieto permanente di accesso, fermata e sosta a camper e roulotte nel parcheggio di via delle Industrie"

La soddisfazione dell'associazione

Soddisfazione da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che da tempo si batte per l'annullamento di ordinanze simili in tutta Italia: