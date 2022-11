I canarini più belli di tutta la Lombardia "cantano" a Villasanta

I canarini più belli di tutta la Regione cinguettano a Villasanta, precisamente nel quartiere di San Fiorano, a due passi dal piccolo polmone verde della "Ghiringhella"di via Buozzi. E il loro "papà" è il villasantese Giuseppe Locati.

Una storia bellissima e ricca di soddisfazioni per l’ornitologo villasantese che nei giorni scorsi si è laureato campione regionale nel concorso di bellezza organizzato a Monguzzo in ben due categorie: "Parigi Pezzato" e "Parigi Lipocromico 100%". Invece nella categoria "Gigante Italiano 100% melaninico", Locati si è piazzato al secondo posto.

"Una passione trasmessa da mio padre"

"La passione per l’ornitologia nasce fin da piccolo e me l’ha tramandata mio padre che allevava i piccioni viaggiatori e partecipava a molte gare - ha sottolineato Locati, ora in pensione e con un passato da dipendente alla “Delchi Carrier” - Oramai posso dire che sono già 40 anni che mi dedico ai canarini, prima quelli normali mentre oggi sono riuscito a specializzarmi nella categoria “Arricciati”».

Un'oasi naturale per i suoi canarini

Locati, nel box del condominio dove abita, ha creato la sua “oasi naturale” (con tanto di locale piastrellato e continuamente igienizzato con un purificatore d’aria) con una ventina di gabbie contenenti una coppia di canarini, tutti quanti con caratteristiche diverse: "Arricciati del Nord", "Parigini", "Gialli", "Bianchi recessivi" e "Cardinalino del Venezuela".

"La mia è una vera e propria passione però anche noi stiamo soffrendo l’aumento del costo dei mangimi - ha concluso Locati - Con la vendita dei novelli riesco a rientare delle spese di tutto l’anno".