I canoni di locazione crescono, ma le risorse delle famiglie calano: in arrivo fondi dal Comune

I canoni di locazione continuano a crescere ma purtroppo le risorse delle famiglie non seguono lo stesso trend, anzi, sono in calo e intanto cresace anche il numero di persone che partecipano al Bando per il Sostegno riservato a chi vive in casa con canone di locazione determinato secondo le regole del libero mercato.

Dal Comune 250 mila euro a sostegno delle locazioni

Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia, poco meno di 23 mila euro, sono apparse subito inadeguate a far fronte alla situazione in atto. Per questo motivo, già in sede di pubblicazione del Bando, il Comune di Seregno aveva stanziato risorse aggiuntive per 100 mila euro. Purtroppo, grandezze economiche ancora insufficienti visto che la misura di sostegno è stata avanzata da 337 famiglie, di cui 299 avevano i requisiti per il riconoscimento del sussidio. Degli aventi diritto, 29 famiglie presentavano caratteristiche di particolare vulnerabilità, ovvero si tratta di situazioni appena sopra i requisiti per l’edilizia sociale. Le risorse previste sono state sufficienti per finanziare 134 famiglie.

Per far fronte alle ulteriori 165 domande sono stati stanziati, con la variazione di bilancio di fine anno, altri 150 mila euro, così da sostenere tutte le situazioni di difficoltà rispetto al tema dell'affitto e dare una continuità agli affittuari. I contributi, quindi, sono stati erogati per il 92 per cento avvalendosi di risorse del bilancio comunale e per l’8 per cento con fondi regionali.

Il piano di costruzione di alloggi pubblici

"Il tema della casa è per noi centrale e lo dimostriamo ancora una volta destinando per sostenere chi è in difficoltà risorse significative, pur in un contesto difficile per i noti tagli agli enti locali e per l’azzeramento del fondo nazionale per la morosità incolpevole. A questo, stiamo affiancando un ambizioso piano di costruzione di alloggi pubblici, che stiamo raddoppiando, e uno spazio come quello dell'Agenzia per l'Abitare che punta a far incontrare domanda e offerta e a promuovere lo strumento dell'affitto concordato sostenendo quella fascia di popolazione che si trova in difficoltà nel pagare un affitto nel marcato libero ma che ha un reddito troppo alto per accedere ai bandi degli alloggi pubblici". Così il sindaco di Seregno, Alberto Rossi.

"Facciamo il possibile e anche l'impossibile"