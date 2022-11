I cantieri per la fibra lasciano in eredità le buche

I cantieri stradali per la posa della fibra ottica lasciano in eredità le buche anche ad Arcore.

Durante i mesi di agosto e settembre alcune zone della città, in particolare le vie Manzoni, Dante e Cavour, sono state interessate dalla posa della firbra FTTH (Fiber-to-the-Home) per migliorare la qualità e la velocità della connessione Internet. Obiettivo che potrà essere raggiunto, appunto, portando il cavo in fibra ottica direttamente nelle case.

Disagi per pedoni e biciclette

Purtroppo, però, non tutto è filato liscio. Infatti gli scavi effettuati nelle due vie stanno creando non pochi disagi soprattutto a biciclette e pedoni. Gli avvallamenti del manto stradale hanno raggiunto anche diversi centimetri. Una "denuncia" che era stata portata all'attenzione dell'Amministrazione comunale un paio di settimane fa direttametne dai membri del Comitato di frazione Arcore Nord (leggi qui)

Problematica che è stata oggetto di discussione anche sulla pagine Facebook della città.

"Siamo felici che sia arrivata finalmente la fibra ottica - aveva sottolineato la presidente del comitato di Frazione Nunzia Caporale - Peccato, però, che la ditta che ha eseguito i lavori, dopo aver posato la fibra, ha ripianato gli scavi con una gettata di asfalto che, però, ha creato dei dislivelli molto pericolosi che hanno già causato diverse cadute che hanno avuto per protagonisti gli anziani. Mi riferisco soprattutto a via Dante e via Centemero. Proprio settimana scorsa, in via Centemero, ho aiutato una signora anziana a rialzarsi dopo che era caduta proprio a causa di una buca che si era creata sul manto stradale appena scavato".

L'assessore Belotti rassicura

Nel frattempo l'assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Belotti ha voluto rassicurare gli arcoresi sulla risoluzione della problematica in tempi celeri.