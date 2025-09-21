I complimenti di Sergio Mattarella agli Amici della Brianza

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è congratulato con l’associazione “Amici della Brianza – Italian Friends” per i contributi benefici raccolti durante l’anno.

Le congratulazioni di Sergio Mattarella

Il contatto tra il Quirinale e l’Associazione Amici della Brianza – Italian Friends, è divenuta una buona consuetudine. La scorsa settimana l’assistente personale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha contattato Fabio Di Pasquali, presidente degli ADB’s RIF’s, per condividere con lui l’apprezzamento da parte del Capo dello Stato, a proposito di tutti gli eventi svolti dagli ADB’s & RIF’s nel corso del 2025 e dei contributi benefici raccolti a favore delle diverse associazioni e fondazioni, alle quali sono state destinate le donazioni: Associazione Capirsi Down, Associazione Carrobiolo, Fondazione Insuperabili, Associazione Giacomo Sintini.

I tornei benefici

L’occasione è stata anche propizia, per portare a nome del presidente, i suoi complimenti e ringraziamenti a tutti i partecipanti ai diversi tornei benefici svolti nel corso degli ultimi mesi e in particolare a Jack Sintini e alla sua associazione, Gianluca Insinga e gli Amici di Spello, gli ex calciatori Gigi Apolloni, Marco Osio, Alessandro Melli, Cristian Finauro, Lamberto Boranga e Pasquale Bruno, giusto per citare qualche nome tra gli ex professionisti che hanno sposato di buon grado i progetti di buon cuore degli ADB’s & RIF’s. Con l’occasione il presidente Mattarella ha anche manifestato il suo gradimento a ricevere dagli ADB’s & RIF’s, l’ultima maglia ufficiale dell’associazione (che verrà personalizzata per l’occasione), che sarà conservata e custodita con cura da parte del Capo dello Stato.

La soddisfazione del presidente Fabio Di Pasquali

“Che cosa posso dire d’altro, queste sorprese molto gradite da parte del presidente mi fanno sempre e solo un grandissimo piacere. Il presidente Mattarella è troppo gentile nei nostri riguardi e la sua attenzione e il tempo che dedica a leggere i “racconti” delle nostre iniziative sono un elemento di soddisfazione continua, che ci inorgoglisce e impreziosisce ulteriormente i nostri eventi benefici a favore del prossimo” ha dichiarato Fabio Di Pasquali con un breve commento dopo il contatto del Quirinale.

Il team manager Umberto Floriani

“Sono e resto vicino a Fabio e alla nostra associazione in occasione di ogni evento e nuova iniziativa che riusciamo a organizzare. Queste dimostrazioni di stima da parte della più altra carica dello Stato ci fanno capire che quello che facciamo è apprezzato e di questo ne siamo molto felici” il team manager Umberto Floriani.

I progetti futuri

Ora gli Amici della Brianza sono già concentrati sui progetti del 2026 e siamo certi che ancora una volta sapranno sorprenderci con le loro iniziative solidali che danno lustro alla loro associazione, che ha sede a Casatenovo, e della quale fanno parte diversi associati residenti in Brianza. Bravi ADB’s & RIF’s!