I comuni dell’Ambito di Desio, a fronte dell’approvazione delle linee richieste dal bando PNRR missione 5 "Inclusione Sociale", esprimono grande soddisfazione per l’obbiettivo raggiunto, grazie anche alla volontà corale di tutti i suoi componenti che hanno portato a convergere univocamente sulla scelta degli obbiettivi da perseguire e sostenere, e per i quali procedere alle richieste di finanziamenti per la loro attuazione. Un risultato raggiunto grazie al coinvolgimento dei funzionari di tutti i Comuni d’Ambito, che assie.me all’Ufficio di Piano hanno saputo tradurre le scelte politiche indicate dalle amministrazioni nelle azioni progettuali ritenute meritevoli di approvazione, valorizzando anche il ruolo nella gestione associata da parte dell’azienda speciale consortile “Consorzio Desio Brianza”.

Ecco quali sono i progetti (dedicati a inclusione e coesione) candidati per i fondi del Pnrr

Il Comune di Desio, in qualità di soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione del progetto, nel caso di finanziamento, e dovrà garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell’intervento.

La Missione 5 “Inclusione sociale”, alla quale si è deciso di aderire per la richiesta di finanziamento con Fondi PNRR, prevede, fra le altre azioni, anche quella di riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuendo in modo sostanziale a ridurre i divari territoriali, quelli generazionali e di genere.

I progetti

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio, nella seduta del 21/03/2022, ha deciso, dunque, di richiedere Fondi PNRR per:

Investimento 1.1 - “Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti”, in particolare le seguenti linee di intervento:

▪ Linea di intervento: “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini” con la cifra richiesta a finanziamento pari ad € 211.500,00, per la messa in campo di sistemi ed approcci finalizzati a tutelare i bambini e le loro famiglie;

▪ Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità” con la cifra richiesta a finanziamento pari ad € 237.600,00, per attivare interventi in grado di assicurare la continuità assistenziale dell’anziano fragile in dimissione dalla struttura ospedaliera, in integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari;

▪ Linea di intervento: “Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out” con la cifra richiesta a finanziamento pari ad € 35.000,00, per realizzare percorsi formativi e di qualificazione degli operatori sociali dell’ambito.

Investimento 1.2 – “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” – realizzazione di una progettazione unica che prevede l'attivazione di unità immobiliari dedicate a persone disabili, corredate dall'avvio di servizi innovativi finalizzati all'inserimento sociale e lavorativo. La cifra richiesta a finanziamento è pari ad € 540.500,00 di cui una parte della somma sarà appunto destinata all'adattamento e dotazione anche domotica degli immobili messi a disposizione dal Comune di Desio che quindi vedrà sul proprio territorio la nascita di unità di offerta sociale sperimentale a servizio delle persone disabili.

Oltre a queste linee di investimento, l'Ambito di Desio ha sostenuto la candidatura dell'Ambito di Monza sull'Investimento 1.1.2 - “Autonomia degli anziani non autosufficienti”

, aggiudicandosi € 1.230.000,00, finalizzato a sviluppare contesti abitativi attrezzati per accogliere e sostenere anziani vulnerabili, prevenendo l'istituzionalizzazione. In particolare, una parte della quota sarà destinata alla riqualificazione di un immobile messo a disposizione dal Comune di Bovisio Masciago che si interconnetterà con la rete dei servizi socio-sanitari contigui e rappresenterà anche in questo caso per l'ambito una nuova ed innovativa realtà in risposta ai bisogni della popolazione più fragile.

Con Decreto del Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 9 maggio 2022, tutte le candidature presentate dall'Ambito di Desio sono state ritenute ammissibili al finanziamento.

“Non possiamo che essere soddisfatti per il lavoro svolto dall’Assemblea dei Sindaci” –Dichiara Simone Gargiulo – Sindaco di Desio – “un lavoro sinergico che ci auspichiamo possa portare ad ottenere fondi PNRR a sostegno di progetti per persone fragili”.

“La mia soddisfazione si aggiunge a quella del Sindaco” - Dichiara Fabio Sclapari, Assessore alla Famiglia, Politiche sociali e Disabilità – che prosegue: “il lavoro svolto a livello politico e tradotto a livello tecnico, anche in gestione associata al Consorzio Desio Brianza, ha permesso il raggiungimento di questo primo importantissimo traguardo. Questa fondamentale sinergia proseguirà durante tutto il percorso richiesto per ottenere queste linee di finanziamento. Si apre infatti una nuova fase, in cui il Comune di Desio assume un ruolo ancor più centrale in quanto diventa responsabile, in qualità di capofila, per l’attuazione del progetto e per il rispetto di scadenze stringenti. Una sfida che accettiamo, come ribadito anche dal nostro Sindaco, per dare sempre maggior sostegno e maggiori servizi alle persone più fragili, a cui prestiamo la nostra massima attenzione”.