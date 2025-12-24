Mancano poche ore al pranzo di Natale 2025. Un momento per stare in famiglia e per gustare tante, tantissime prelibatezze cucinate per l’occasione. Ma, si sa, a tavola c’è sempre qualcuno che ha necessità di “prestare attenzione” al piatto, evitando di eccedere con cibi troppo ricchi di grassi. E allora preparare un menù che soddisfi il palato e che non faccia aumentare a dismisura le preoccupazioni diventa davvero un’impresa. A darci una mano quest’anno arrivano i consigli dello chef stellato Matteo Vergine del Grow di Albiate.

I consigli dello chef del ristorante brianzolo per un pranzo di Natale perfetto e senza troppi grassi

Matteo Vergine (Miglior Young Chef Michelin 2025), titolare insieme al fratello Riccardo (maitre di sala e sommelier) del ristorante Grow di Albiate, in meno di due anni dalla sua apertura ha conquistato la Stella Verde Michelin per la sostenibilità (2023) e la Stella Rossa Michelin (2024), riconfermate anche per il 2026. la sua cucina si contraddistingue per lo stile trappeur, fatto di essenzialità, natura e cottura sul fuoco.

E così cervo, cinghiale, capriolo, daino, lepre ma anche i volatili possono diventare i protagonisti delle tavole imbandite natalizie per pranzi davvero “fitness” e a prova di bilancia.

“La selvaggina a parità di peso ha più proteine e fino a venti volte meno grassi, e di conseguenza calorie, di quelle di suino e bovino – spiega lo chef Matteo Vergine di Grow – Per esempio un bovino d’allevamento detiene, in media, almeno 16 grammi di grassi per 100 di carne e il suino anche 20 grammi di grassi, mentre il cinghiale, capriolo, daino o cervo oltre ad avere un maggiore apporto proteico, fino a 22/23 grammi per 100 di carne, ne hanno soltanto 1 di grasso o poco più.”

“Si aggiunga a ciò – sottolinea Riccardo Vergine di Grow – che la vita in libertà dell’animale gli permette di cibarsi di quanto trova in natura e nulla più è quindi anche più ricca di omega3 e ferro e povera invece di colesterolo. Oltre a essere saporita, tenera e facile da cucinare. Noi la proponiamo con una cottura alla brace di legna per esaltarne il gusto. Una tecnica di cottura che anche in casa con una griglia con brace di buona qualità è possibile ottenere”.

Il menù

