I consiglieri di centrodestra regalano la terra agli animali abbandonati

Natale è passato ormai da un pezzo, ma per il rifugio per animali abbandonati "Seconda Chance" è arrivato un altro regalo. A consegnarlo sono stati i consiglieri comunali di Lega e "Cambiamo Insieme" di Usmate Velate, che in settimana si sono fatti portatori di una donazione particolare.

La donazione per gli animali

Non è la prima volta che i consiglieri di minoranza si rendono protagonisti di gesti simili. Già negli anni passati, infatti, avevano accolto le richieste del rifugio che trova sede lungo la strada per Vimercate, a due passi dalla Corrada, consegnando materiale utile alle attività del centro, come ghiaia e alimenti per gli animali ospitati.

"Anche quest’anno abbiamo donato tre tonnellate di ghiaia al rifugio creato da Cristiana Passoni e gestito assieme ai tanti di volontari per prendersi cura dei cani in attesa di adozione - spiegano i consiglieri di centrodestra - Oltre a cibo e coperte sono necessari per questa struttura materiali, come appunto la ghiaia, per la manutenzione del rifugio e del terreno rendendo più confortevole la vita degli animali e il lavoro dei volontari. In questi anni sono stati accolti, accuditi, curati e adottati decine e decine di cani provenienti da alcuni canili “lager” del Sud Italia"

Il grazie ai volontari

Insieme alla donazione è arrivato anche un ringraziamento per il lavoro dei volontari da parte dei consiglieri Stefano Vimercati, Daniele Ripamonti, Vanessa Amati e Rodolfo Biella.