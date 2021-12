I consiglieri di opposizione regalano 60 quintali di terreno ai cani abbandonati

Bella iniziativa quella promossa dai consiglieri di minoranza di Lega e Cambiamo Insieme, che nel fine settimana hanno effettuato un’importante donazione nei confronti del canile «Seconda Chance Dog Rescue», a cui sono stati consegnati a titolo gratuito ben 60 quintali di ghiaia per la sistemazione del terreno.

La struttura, ricordiamo, si trova al confine tra Vimercate e Cascina Corrada, e nelle scorse settimane era finita al centro di una diatriba del Consiglio comunale, con l’opposizione che aveva chiesto all’Amministrazione di garantire un sostegno economico alla realtà che si occupa di animali abbandonati.

«Dopo l’incommentabile bocciatura della nostra mozione congiunta con la quale si chiedeva un aiuto economico anche per i rifugi canini del nostro territorio, abbiamo deciso di intervenire in prima persona - sottolineano Daniele Ripamonti (Lega) e Vanessa Amati (Cambiamo Insieme) - Si tratta di una donazione, fatta di tasca nostra, di materiale di cui la struttura aveva bisogno per rendere più praticabile parte del terreno adibito al ricovero dei cani (una decina attualmente) ospitati nella struttura. Un aiuto concreto in favore dei volontari che, ogni giorno dell’anno, si prendono cura degli animali abbandonati gestiti solamente tramite donazioni private».