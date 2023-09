Al Centro cani guida Lions di Limbiate dove da oltre 60 anni si allevano esemplari da affidare a persone non vedenti per aiutarli nella loro vita quotidiana, sono nati 35 cuccioli di labrador che attendono di essere adottati temporaneamente da famiglie volontarie per iniziare il loro percorso di diventare cani guida per ciechi.

I cuccioli di labrador futuri cani guida cercano famiglie

"Aiutateci ad aiutare: diventate puppy walker!" l’appello del Servizio cani guida dei Lions. Quenda, Yasmine, Oxy e Biscuit sono diventate mamme di 35 labrador pronti a diventare "angeli a quattro zampe".

"Ma prima di allora, i nostri piccoli eroi hanno urgente bisogno di famiglie puppy walker che abbiano voglia di accompagnarli per un breve periodo nel percorso che porta un cucciolo dall’esplorazione del mondo al diventare un perfetto cane guida - spiega il direttore Mauro Veronese - Un cane guida per una persona non vedente e una nuova vita, affrontare la quotidianità con al fianco un angelo a quattro zampe rende tutto più semplice, donare un cane guida a un non vedente è donare due occhi a chi non vede, e grazie anche alle famiglie puppy walker, e il suo addestramento che con dedizione e tanto amore e professionalità i nostri addestratori lavorano quotidianamente per donare due occhi a chi non vede".

L'accurata selezione e le rigide verifiche sanitarie

Per diventare puppy walker occorre compilare un form direttamente sul sito caniguidalions.it. I cuccioli nati presso il Servizio cani guida Lions sono frutto di una accurata selezione garantita da una serie di rigide verifiche sanitarie: selezione genetica e test caratteriali, fenotipici, molecolari.