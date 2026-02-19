I doni di Natale diventano sostegni per la comunità

La rinuncia a un regalo per fare del bene alle persone bisognose e ad associazioni in prima fila per il bene della comunità

Il progetto

Ha preso il via per la prima volta la campagna solidale della Banca di Credito Cooperativo Carate Brianza e Treviglio che, in occasione dello scorso Natale, ha permesso ai soci di rendersi parte attiva nel sostegno a progetti di solidarietà e utilità sociale. Attraverso l’iniziativa «Diamo valore al Natale», i soci hanno scelto di trasformare il tradizionale omaggio natalizio offerto dalla Banca in un gesto concreto di solidarietà, contribuendo alla realizzazione di quattro importanti progetti a favore delle comunità del territorio di competenza.

Le iniziative sostenute rispondono a bisogni reali e sempre più urgenti del territorio: dal supporto alle famiglie in difficoltà economica alla tutela della salute e della sicurezza delle persone, fino all’accoglienza di donne in gravi situazioni di disagio economico e alla protezione degli operatori impegnati nei servizi di emergenza. Ambiti diversi, ma accomunati da un forte impatto sociale e dalla presenza quotidiana di enti e associazioni che operano a stretto contatto con le necessità sociali delle comunità.

Il rapporto con enti e associazioni del territorio rappresenta, infatti, per l’Istituto un’importante occasione di dialogo con le realtà che operano quotidianamente a stretto contatto con i bisogni delle persone. In questo contesto, il contributo dei soci ha consentito di sostenere con convinzione progetti coerenti con il carattere localistico e con la vocazione mutualistica della banca.

Le parole del presidente

«Questa iniziativa rappresenta in modo molto chiaro il significato più autentico dell’essere banca di comunità – ha detto Ruggero Redaelli, presidente BCC Carate e Treviglio – I nostri soci hanno scelto di trasformare un gesto simbolico, tradizionalmente legato al periodo natalizio, in un’azione concreta di responsabilità e vicinanza al territorio. È una scelta che parla di attenzione alle persone, di solidarietà, di partecipazione e di fiducia reciproca: valori che da sempre guidano l’azione della nostra banca. Il risultato raggiunto dimostra come, quando una comunità sceglie di agire insieme, anche un piccolo gesto può generare un valore duraturo e diffuso. Per questo desideriamo che i protagonisti dei progetti sostenuti siano nostri ospiti speciali alla prossima Assemblea dei Soci, occasione di incontro e condivisione che rappresenta il cuore della vita cooperativa della banca».

Grazie alla scelta dei soci, è stato possibile destinare complessivamente 360.000 euro a quattro progetti solidali ad alto impatto sociale.

In particolare, il contributo ha sostenuto l’Emporio della Solidarietà di Carate Brianza e Albiate, progetto promosso dalla Caritas della Comunità Pastorale Spirito Santo, con il sostegno di Caritas Ambrosiana, che offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di beni di prima necessità in un contesto fondato su ascolto, rispetto e dignità.

Un ulteriore intervento è stato destinato alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Desio, per l’acquisto di una nuova ambulanza a supporto delle attività di soccorso e trasporto sanitario svolte quotidianamente dai volontari sul territorio, rafforzando la capacità di risposta alle emergenze e la tutela della salute della comunità.

La campagna ha inoltre sostenuto la Fondazione Diakonia Onlus per l’ampliamento del dormitorio femminile «Beato Luigi Palazzolo» di Bergamo, un progetto di accoglienza notturna dedicato a donne in gravi situazioni di fragilità sociale e di disagio economico, che mira a superare la logica dell’emergenza offrendo, non solo un luogo sicuro, ma anche percorsi di ascolto, cura e reinserimento, in collaborazione con l’Istituto delle Suore delle Poverelle e la Caritas Bergamasca.

Infine, il contributo ha permesso di sostenere l’Associazione Amici dei Pompieri di Treviglio, impegnata nella realizzazione e nell’allestimento di un’area dedicata alla decontaminazione e sanificazione dei DPI e delle attrezzature post-intervento presso il Distaccamento di Treviglio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a tutela della salute e della sicurezza degli operatori e 8dell’intera comunità.