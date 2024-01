I francicoti festeggiano sant’Antonio Abate

Messa a Giussano e pranzo in oratorio a Birone per celebrare sant'Antonio Abate, patrono di Francica: più di 200 i partecipanti, residenti in città, originari del paesino in provincia di Vibo Valentia.

Grandi celebrazioni

Grande festa, domenica 14 gennaio e celebrazioni della comunità di Francica, residenti in città, in onore di sant'Antonio Abate. Prima la Messa solenne e a seguire un banchetto per più di duecento francicoti, in oratorio. Nel 2021 era stata regalata una statua del santo alla comunità pastorale San Paolo e ora i francicoti, hanno voluto aggiungere l’aureola che è stata posizionata e benedetta in occasione della funzione religiosa che si è svolta in basilica.

Ricorrenza molto sentita

Le celebrazioni in onore del santo patrone del comune di Francica, in provincia di Vibo Valentia, paese dal quale provengono molte famiglie emigrate anni fa ora residenti giussanesi, è molto sentita e rappresenta un momento di festa per la comunità calabrese. Domenica era presente anche don Lorenzo Gasparro, sacerdote nativo di Francica, arrivato in città appositamente per seguire la funzione e partecipare ai festeggiamenti che si sono svolti con un pranzo comunitario all’oratorio di Birone, al quale hanno partecipato più di duecento persone.

La donazione della statua

L’idea della statua era nata nel 2020, quando il vicesindaco Adriano Corigliano, originario proprio di Francica, ha proposto al parroco la donazione della statua del santo in legno, realizzata grazie ad una raccolta fondi tra le famiglie francicote che insieme erano riuscite a racimolare la somma necessaria all’acquisto, all’incirca 8000 euro. La statua era stata realizzata da un artista intagliatore di Ortisei e collocata dopo la benedizione solenne in basilica, nella chiesetta dell’Addolorata.