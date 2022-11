I frutti del tuo giardino? Li raccolgono i volontari Caritas per la Bottega della Solidarietà

Il seme della solidarietà è pronto a sbocciare e offrire i suoi frutti alla comunità. Nel vero senso della parola. Bellissima iniziativa quella promossa dalla Caritas parrocchiale che, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Lesmo, darà la possibilità a tutti i privati cittadini di donare la frutta dei propri giardini alla Bottega della Solidarietà di piazza Dante.

Frutta raccolta e... donata

Non solo, perché chi ne avrà bisogno potrà anche contare sulla disponibilità dei volontari a raccoglierla direttamente dagli alberi. Lesmo, si sa, è un paese prettamente residenziale, ma in cui è presente ancora molto verde. Giardini e aree private, insomma, abbondano. Così come alberi e piante da frutto. Ma capita anche che i proprietari, per qualsiasi motivo, siano impossibilitati a raccogliere o consumare la frutta stessa. Allora perché non cogliere... la mela al balzo e fare del bene evitando di sprecare quel cibo che invece, purtroppo, manca sulla tavola di tante persone?

L'iniziativa solidale

Nasce proprio da qui l’idea della Caritas che, ricordiamo, solo qualche mese fa ha inaugurato un piccolo supermercato a cui le famiglie in difficoltà possono rivolgersi per reperire gratuitamente generi alimentari, prodotti per l’igiene e quant’altro di prima necessità. Il tutto riposto con cura nelle corsie allestite all’interno della ex scuola elementare di piazza Dante, dove dai prossimi giorni ci sarà spazio anche per frutta di stagione e decisamente a chilometro zero.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SUL GIORNALE DI VIMERCATE IN EDICOLA DA MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2022