I gemelli di Minusio hanno un nuovo sindaco

Minusio, Comune svizzero del Canton Ticino gemellato con Biassono, ha un nuovo sindaco.

Il nuovo sindaco di Minusio

"A nome dell'Amministrazione comunale biassonese, insieme ai miei colleghi di Giunta, volevo congratularmi con il neosindaco di Minusio Renato Mondada, eletto alle recenti elezioni comunali (14 aprile 2024) di Minusio, paese gemellato con il nostro Comune - spiega il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi - Con Minusio ci lega un rapporto particolare: in questi anni di gemellaggio, con il sindaco Felice Dafond abbiamo organizzato insieme tanti eventi, cercando di coinvolgere i tessuti sociali di Biassono e Minusio".

Il gemellaggio

Il rapporto con Minusio è nato nel periodo compreso dal 2006 al 2010. Le due Amministrazioni di Minusio e Biassono si sono attivate affinché si creassero le premesse per la costruzione di un rapporto di amicizia solido e condiviso fra le rispettive comunità, in funzione di un possibile gemellaggio. Il documento di proclamazione ufficiale del gemellaggio è stato siglato nel maggio 2010 dal sindaco borgomastro Angelo Piero Malegori e dal sindaco di Minusio Felice Dafond, ed è il prodotto di un percorso di conoscenza reciproca e di attiva collaborazione tra i due Comuni.

Il borgomastro Luciano Casiraghi

"Ringrazio il sindaco uscente Felice Dafond per il rapporto di collaborazione, lealtà, onestà e amicizia che ha contraddistinto il nostro solido legame in tutti i suoi anni di Amministrazione e faccio i migliori auguri al neo sindaco, con la certezza che insieme potremo continuare a portare avanti progetti che coinvolgeranno entrambi i Comuni, avendo come obiettivo principale lo scambio delle nostre tradizioni. Colgo infatti l'occasione per invitare il neo sindaco sicuramente alla prossima Fiera di San Martino, ma se vorrà le nostre porte saranno aperte anche prima di quella data" il ringraziamento del borgomastro Luciano Casiraghi.