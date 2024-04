I genitori arcoresi si auto-aiutano per gestire il rapporto dei figli con la tecnologia

Ma qual è l’età giusta per iniziare ad utilizzare un dispositivo elettronico? Per quanto tempo al giorno? I genitori arcoresi provano a dare delle risposte e riescono a fare rete con i patti digitali.

Si tratta di un progetto che coinvolge mamme e papà di tutti gli studenti delle scuole arcoresi e che nasce dall’iniziativa di un gruppo di famiglie (tra i promotori troviamo Chiara Aldiri, Marzia Aloise, Lorenzo Bellini, Enrico Capuzzi, Annalisa Giacobbe, Gemma Groppelli, Elisa Lazzaroni, Luca Manni, Virna Parisi, Letizia Rossi, Federica Spreafico) che ha condiviso l’importanza di dedicare attenzione anche all’educazione digitale dei propri figli. Un documento che verrà spiegato e sottoscritto durante una serata pubblica organizzata per giovedì sera 18 aprile, alle ore 20.30, nell'aula magna della scuola media Stoppani di via Monginevro.

Chi siamo?

"Siamo genitori di bambini e ragazzi di diverse età che frequentano le scuole dell’Istituto comprensivo arcorese - hanno dichiarato i genitori promotori dell’iniziativa - Lo spunto viene dal fatto che spesso i genitori si sentono soli di fronte a questi temi e non riescono a sostenere scelte come ritardare l’introduzione o l’uso dello smartphone perché temono il rischio di isolamento “sociale” dei propri figli (da parte degli amici o della classe perché “tanto ce l’hanno tutti”). Quello che vogliamo creare invece è una rete tra genitori che condividono un patto, cioè un insieme di buone regole per un uso responsabile dei dispositivi digitali e all'età giusta".

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi c’è anche l’impegno a partecipare a momenti di approfondimento e confronto per aumentare la consapevolezza sul mondo digitale e fare rete come comunità (scuole, pediatri, istituzioni e altri contesti) a sostegno delle famiglie nel trovare strategie e strumenti efficaci.

L’appuntamento per conoscere il lavoro fatto e il progetto è per dopo domani, giovedì 18 aprile alle 20.30 nell’aula magna della scuola media Stoppani.

"Sarà una serata informativa con diversi interventi e la presentazione dei patti, uno per la scuola dell’infanzia, uno per la primaria e uno per la secondaria, e delle scelte che abbiamo fatto" hanno continuato mamme e papà. Durante la serata interverrà anche il professor Marco Gui, coordinatore del centro di ricerca “Benessere digitale” dell’Università degli studi di Milano.

Nel frattempo il gruppo di genitori che si è impegnato nel progetto diffonde anche un indirizzo di posta elettronica che è possibile contattare per approfondire certi aspetti del progetto o confrontarsi: comitatogenitoriarcore@gmail.com