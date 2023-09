I giovani e la musica protagonisti con White Mathilda. Al teatro comunale di Limbiate la premiazione del concorso "Il mondo che vorrei"

Giovani e musica protagonisti

Una serata allegra e chiassosa ma anche ricca di emozioni. Il teatro comunale di Limbiate si è riempito di studenti per la premiazione della quarta edizione del concorso musicale "Il mondo che vorrei" - sezione riservata alle scuole medie - organizzato dall’associazione White Mathilda con contributo di Regione Lombardia, per mettere i giovani e la musica al centro di un messaggio contro la violenza. Presenti le autorità cittadine e i rappresentanti istituzionali dei Comuni che sostengono l’iniziativa ma anche numerosi insegnanti delle scuole e rappresentanti di alcune case discografiche.

Le vincitrici

L’associazione ha svolto i casting in sei scuole medie valutando le performance di una centinaio di ragazzi, quindi la selezione dei finalisti che si sono esibiti sul palco. Alla fine sono state decretate due vincitrici: Margherita Mirra e Sofia Ferrari. Prima delle due finali - il 9 settembre a Seregno c’è stata quella per le scuole superiori - in Villa Tittoni a Desio è stata organizzata una sorta di pre festival dove hanno potuto cantare gli studenti rimasti fuori dal concorso.

Ospiti ed esibizioni

La serata è stata intervallata da alcuni ospiti del mondo dello sport e della musica, oltre che dalle esibizioni delle scuole Arabesque, Accademia di musica Heitor Villa Lobos ed Energy Angel.