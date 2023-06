I Gruppi di Cammino arrivano anche a Concorezzo: si comincia il 22 Giugno

Anche Concorezzo avrà il suo Gruppo di Cammino. Il 22 Giugno prenderà il via in paese un'iniziativa già presente in diversi Comuni del territorio e che ha già riscosso un importante successo.

Si parte da Piazza della Pace

Il primo ritrovo è fissato giovedì 22 giugno alle 9.30 in piazza della Pace, davanti al Municipio. Scatta anche a Concorezzo il primo Gruppo di Cammino. L’iniziativa, gratuita, è rivolta a tutta la cittadinanza ed è organizzata dal Comune e da ATS Brianza. Il Gruppo di Cammino è composto da, appunto, un gruppo di persone, capitanato da una guida formata da ATS che, settimanalmente, si ritrova per camminare lungo i percorsi stabiliti e validati da ATS sul territorio. L’obiettivo è quello di consentire ai concorezzesi di avere un appuntamento fisso settimanale per camminare in compagnia con evidenti ricadute benefiche a livello di psicofisico. Il ritrovo è ogni giovedì mattina alle 9.30 in piazza della Pace (davanti al Comune). Il Gruppo di Cammino prenderà il via ufficialmente giovedì 22 giugno alle 9.30. I Gruppi di Cammino sono già molto diffusi sul territorio di ATS Brianza. Anche a Concorezzo esisteva un Gruppo di Cammino poi sospeso nel periodo della pandemia. L’obiettivo di questo progetto è quello di creare gruppi di persone che si trovano liberamente per camminare insieme su percorsi sicuri e studiati dalle guide e da ATS. Il 22 giugno, giorno dell’inaugurazione del nuovo Gruppo di Cammino, sarà presente in piazza della Pace anche il sindaco Mauro Capitanio per un saluto ai partecipanti.

"Un modo bello e sano di stare insieme"

L'iniziativa è ovviamente apprezzata e promossa dall'Amministrazione comunale concorezzese, che ha commentato con soddisfazione l'inizio del progetto.