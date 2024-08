I ladri non vanno in vacanza: "visitate" le sedi delle associazioni

I ladri non risparmiano nemmeno le associazioni di volontariato di Vimercate. Un tentativo di furto (il bottino è stato praticamente nullo) che ha però causato non pochi danni e tanto fastidio quello messo a segno martedì scorso. Non in una zona isolata e non di notte.

I ladri fanno visita alla sede delle associazioni

Il blitz dei malviventi è infatti scattato in pieno giorno, di mattina, nella centralissima via papa Giovanni XXIII, nell’ala laterale di Palazzo Trotti, la sede del Municipio, che ospita anche diverse associazioni. Tra queste Pro loco, i Bersaglieri, la Combattenti e reduci, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi. Il tutto a pochi passi dagli uffici comunali di Spazio città. Senza timore di poter essere colti sul fatto, i ladri hanno fatto saltare la serratura della porta di accesso al piano terreno.

L'allarme dei volontari

Da qui, ignorando la sede della Pro loco, posta al piano terra, hanno raggiunto il piano superiore. Qui hanno sfondato la porta di accesso alle sedi di Bersaglieri e Associazione mutilati e invalidi creando qualche danno e mettendo gli uffici a soqquadro. A dare l’allarme è stato un membro dell’associazione Alpini. Giunto sul posto in tarda mattina, ha trovato la porta d’ingresso forzata e i locali a soqquadro. A quel punto ha avvistato gli uffici comunali e la Polizia locale. Nessuno dei vicini uffici di Spazio Città si è accorto di quanto accaduto.